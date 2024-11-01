Ganadera explota en televisión: "Ganadero cambia de sexo registral para tener ayudas"  

Marta, ganadera de profesión lo resumió con sentido común: la ley está mal hecha si permite estas trampas. Un agricultor almeriense modificó su sexo de masculino a femenino en el Registro Civil amparándose en la Ley Trans para cobrar ayudas PAC destinadas a mujeres. El cambio otorgó puntos extras en el baremo por ser “mujer” y le permitió recibir la subvención europea destinada a fomentar la presencia femenina en el campo. La polémica es clara y directa: no se premia el esfuerzo, la inversión ni el trabajo en la explotación, sino el sexo regist
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No pide ni exige ningun otro motivo para cambiar.
Y precisamente se hizo asi de ambigua la ley para que los "de derechas" no tuviesen nada a lo que agarrarse para intentar echar para atras a la gente que se quiere cambiar de sexo.
Otra cosa es que quienes promulgaron la ley no cayesen en la cuenta de que estaban haciendo la ley mas igualitaria al permitir que cualquiera se pudiese cambiar de sexo sin tener que justificar nada mas alla de estar disconforme con el sexo que tenia.
CC #11
Cito:
El procedimiento se inicia mediante la presentación de la solicitud por la persona legitimada.
A partir de la entrada en vigor de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI (2 de marzo de 2023) ya no es necesario aportar informe médico o
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Para pillar una baja puedo decir que tengo pensamientos suicidas, pero como me pillen, me voy a la calle.
Que fuese sin querer ya es otro cantar.
Un señor almeriense se convierte en mujer para cobrar una ayuda agrícola: www.meneame.net/story/senor-almeriense-convierte-mujer-cobrar-ayuda-ag
Porque el resto lo podemos pensar, estoy seguro que gran parte del PSOE o Podemos lo piensan, pero se imaginan siendo perseguidos por una turba con antorchas o expulsados de su partido, así que mejor callarse en público.
A ver si alguien con una AI o algo asi crea una suscripción que te llegue que cosas te puede desgrabar o acoger.
Me recuerda a mi primera y segunda declaración de la renta que siempre me salía a pagar. Desde entonces, siempre voy a una gestoria; pago 50 euros y siempre me sale a deber.
Uy, ¿que va a ser que es una mijilla injusto que por ser mujer haya alguna ventaja? Me pinchas y no sangro, como decís por aquí.
Es lo que tienen las leyes que más que igualdad, desequilibran hacia el otro lado del todo.
Y soy de izquierdas, a favor de las leyes de igualdad, de todo progreso en la libertad de elección de sexo, aborto... pero sin crear nuevas desigualdades joer!!
Y de paso, iguala las condiciones entre hombre y mujeres...se supone que la igualdad es feminismo,no? Pues ya hay igualdad ,justo una vez cambiado el sexo.
No te parece bien que un ciudadano/a reclame sus derechos?
La ley trans se hizo para evitar eso, dando autonomía a las personas para registrarse con el sexo con el que se sientan cómodas, sin cuestionar sus motivos ni experiencias subjetivas.