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Ganadera explota en televisión: "Ganadero cambia de sexo registral para tener ayudas"  

Marta, ganadera de profesión lo resumió con sentido común: la ley está mal hecha si permite estas trampas. Un agricultor almeriense modificó su sexo de masculino a femenino en el Registro Civil amparándose en la Ley Trans para cobrar ayudas PAC destinadas a mujeres. El cambio otorgó puntos extras en el baremo por ser “mujer” y le permitió recibir la subvención europea destinada a fomentar la presencia femenina en el campo. La polémica es clara y directa: no se premia el esfuerzo, la inversión ni el trabajo en la explotación, sino el sexo regist

| etiquetas: ganadero , sexo , género , igualdad , trans , pac , campo , ayuda , registro
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32 comentarios
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Comentarios destacados:      
Atusateelpelo #9 Atusateelpelo
#5 La ley solo exige, para el cambio de sexo, estar disconforme con el sexo que se tiene.

No pide ni exige ningun otro motivo para cambiar.
5 K 80
#11 encurtido
#9 Hay cierto margen para que un juez declare mala fe, por ejemplo los que pretenden tener ventajas en oposiciones, en ascensos de funcionarios, etc. y probablemente en este caso se pueda considerar que todo es una pantomima para cobrar una subvención.
1 K 18
Atusateelpelo #20 Atusateelpelo *
#14 No tiene que justificar absolutamente nada para el cambio de sexo.

Y precisamente se hizo asi de ambigua la ley para que los "de derechas" no tuviesen nada a lo que agarrarse para intentar echar para atras a la gente que se quiere cambiar de sexo.

Otra cosa es que quienes promulgaron la ley no cayesen en la cuenta de que estaban haciendo la ley mas igualitaria al permitir que cualquiera se pudiese cambiar de sexo sin tener que justificar nada mas alla de estar disconforme con el sexo que tenia.

CC #11
4 K 75
#22 encurtido
#20 Sí, ya ha habido casos "Un juez deniega el cambio de sexo de un militar por fraude de ley: su única intención era ascender" noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/18344-un-juez-deniega-el-ca
0 K 7
Atusateelpelo #25 Atusateelpelo *
#22 Pues probablemente haya recurrido y gane. ¿Motivo? La ley no exige que se tenga que "sentir" del sexo al que se quiere cambiar.

Cito:
El procedimiento se inicia mediante la presentación de la solicitud por la persona legitimada.

A partir de la entrada en vigor de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI (2 de marzo de 2023) ya no es necesario aportar informe médico o

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2 K 43
#32 DenisseJoel
Lee lo que dice la ley (#25) y verás que no estás en lo cierto.
0 K 13
yopasabaporaqui #14 yopasabaporaqui *
#9 Ajá. Pues que lo pillen diciendo que no tiene disconformidad ninguna y que lo hizo para trincar. Ya está jodido.

Para pillar una baja puedo decir que tengo pensamientos suicidas, pero como me pillen, me voy a la calle.
0 K 11
taSanás #2 taSanás
y todo así :-D  media
6 K 68
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
Llevo mucho tiempo diciendo que la "ley trans" ha sido la ley mas igualitaria, con mucha diferencia, que se promulgo con Podemos en el Gobierno.

Que fuese sin querer ya es otro cantar.
3 K 56
me_joneo_pensando_en_ti #1 me_joneo_pensando_en_ti
Relacionada:

Un señor almeriense se convierte en mujer para cobrar una ayuda agrícola: www.meneame.net/story/senor-almeriense-convierte-mujer-cobrar-ayuda-ag
2 K 44
yopasabaporaqui #5 yopasabaporaqui
#1 Y como se demuestre la falsedad documental con el objetivo de trincar subvenciones le va a salir caro...
2 K 33
#12 Assoka
#5 Si no puedes demostar que la ausencia de discriminación positiva en profesiones donde los hombres tienen dificultades para ejercer es básicamente sexismo institucional, esto tampoco se puede demostrar.
1 K 23
yopasabaporaqui #16 yopasabaporaqui
#12 Lo mismito.
0 K 11
#8 encurtido *
El problema es que estas anormalidades sólo las denuncian anormales como estos periodistas, los vito quiles y similares, y partidos también anormales como vox. Y si se pretende criticar estas medidas, se tacha a cualquiera de facha/machista.

Porque el resto lo podemos pensar, estoy seguro que gran parte del PSOE o Podemos lo piensan, pero se imaginan siendo perseguidos por una turba con antorchas o expulsados de su partido, así que mejor callarse en público.
3 K 39
LokoYo_ #19 LokoYo_
#8 Cualquier persona con 2 deuronas y algo de dinero para pagar abogados y gestoría , estas rastrean para ver a qué subvención se puede acoger o qué cosas se pueden desgrabar . Los pobres y semianalfabetos económicos seguimos pagando de más.
A ver si alguien con una AI o algo asi crea una suscripción que te llegue que cosas te puede desgrabar o acoger.
1 K 22
#21 Pitchford
#10 Si es que el problema son las leyes de subvenciones especiales a las ganaderas o a las directoras de cine. Pero el feminismo es lo que tiene. Dinerito por aquí, dinerito por allá.
1 K 35
#4 Pitchford
Hecha la ley.. hecha la trampa.. De toda la vida..:-D
1 K 35
LokoYo_ #10 LokoYo_
#4 Hecha la ley. Personas informadas que saben reclamar sus derechos.
Me recuerda a mi primera y segunda declaración de la renta que siempre me salía a pagar. Desde entonces, siempre voy a una gestoria; pago 50 euros y siempre me sale a deber.
1 K 27
#18 eqas *
"no se premia el esfuerzo, la inversión ni el trabajo en la explotación, sino el sexo registrado"

Uy, ¿que va a ser que es una mijilla injusto que por ser mujer haya alguna ventaja? Me pinchas y no sangro, como decís por aquí.
Es lo que tienen las leyes que más que igualdad, desequilibran hacia el otro lado del todo.

Y soy de izquierdas, a favor de las leyes de igualdad, de todo progreso en la libertad de elección de sexo, aborto... pero sin crear nuevas desigualdades joer!!
2 K 34
Gry #27 Gry
La ayuda es para que haya más mujeres ganaderas, yo diría que ha funcionado a la perfección. win win. :-D
1 K 32
#24 Alcalino
Si ha explotado en directo, menuda locura limpiar luego las tripas y la sangre. .
1 K 22
Alfon_Dc #26 Alfon_Dc *
Sinceramente, no veo el problema, si se siente mujer para tramitar ayudas, nadies quien para meterse.con su género fluido.
Y de paso, iguala las condiciones entre hombre y mujeres...se supone que la igualdad es feminismo,no? Pues ya hay igualdad ,justo una vez cambiado el sexo.
1 K 22
Mediorco #7 Mediorco
Joer cuánta mierda transfoba e incel hay en meneame últimamente.
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LokoYo_ #13 LokoYo_
#7 Porque ? ¿Puedes explicar cuál es el problema de transfobia?
No te parece bien que un ciudadano/a reclame sus derechos?
1 K 22
Butters #3 Butters
pues ole su coño :troll:
1 K 17
taSanás #15 taSanás
#3 ojo, que sea granjera no quiere decir que tenga coño
1 K 23
#29 DenisseJoel
O sea, no le molesta que haya ayudas injustas. Le molesta que esas ayudas injustas no se las den a ella.
0 K 13
#31 DenisseJoel
Lo que estás defendiendo es que gente como Elon Musk, que no aceptan el cambio de sexo de su hij@, pueda dificultarle las cosas simplemente afirmando que en realidad no se siente así.

La ley trans se hizo para evitar eso, dando autonomía a las personas para registrarse con el sexo con el que se sientan cómodas, sin cuestionar sus motivos ni experiencias subjetivas.
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SeñorPresunciones #28 SeñorPresunciones
Si lo dicen en yutuf seguro que tiene que ser cierto.
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#17 euacca
la ley te permite hacer constar el sexo que tienes, no elegir qué pones en el registro como si fuera un dato arbitrario. En el registro tienes que poner la verdad. Nadie puede demostrar cuál es esa verdad, pero si hay pruebas (que se lo hayas contado a alguien, por ejemplo) de que el cambio de sexo tiene una intención ilegítima entonces te pueden procesar por fraude de ley.
0 K 10
#30 asgard_gainsborough
Con tanto techo de cristal y discriminación laboral femenina, me parece muy curioso que siempre que se oyen estos casos sean de personas que se cambian en el registro de hombre a mujer, y no al revés. ¿Por qué será?
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menéame