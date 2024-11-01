Ganadera explota en televisión: "Ganadero cambia de sexo registral para tener ayudas"  

Marta, ganadera de profesión lo resumió con sentido común: la ley está mal hecha si permite estas trampas. Un agricultor almeriense modificó su sexo de masculino a femenino en el Registro Civil amparándose en la Ley Trans para cobrar ayudas PAC destinadas a mujeres. El cambio otorgó puntos extras en el baremo por ser “mujer” y le permitió recibir la subvención europea destinada a fomentar la presencia femenina en el campo. La polémica es clara y directa: no se premia el esfuerzo, la inversión ni el trabajo en la explotación, sino el sexo regist