Un señor almeriense se convierte en mujer para cobrar una ayuda agrícola

Un agricultor almeriense ha cambiado su sexo registral a mujer para acceder a ayudas económicas de la Política Agraria Común (PAC) destinadas a fomentar la titularidad femenina en el invernadero. Para esta acción, el productor -ahora productora- se ha amparado en la ‘Ley Trans’ aprobada en abril de 2023. Adoración Blanque, presidenta de la organización Asaja en Almería, ha corroborado la existencia de esta problemática en el sector agrario y ha confirmado conocer un caso similar para optar a una ayuda de incorporación a la agricultura con...