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Un señor almeriense se convierte en mujer para cobrar una ayuda agrícola

Un señor almeriense se convierte en mujer para cobrar una ayuda agrícola

Un agricultor almeriense ha cambiado su sexo registral a mujer para acceder a ayudas económicas de la Política Agraria Común (PAC) destinadas a fomentar la titularidad femenina en el invernadero. Para esta acción, el productor -ahora productora- se ha amparado en la ‘Ley Trans’ aprobada en abril de 2023. Adoración Blanque, presidenta de la organización Asaja en Almería, ha corroborado la existencia de esta problemática en el sector agrario y ha confirmado conocer un caso similar para optar a una ayuda de incorporación a la agricultura con...

| etiquetas: almería , mujer , ayuda , agricultura , agricultor
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22 comentarios
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Comentarios destacados:    
Pertinax #1 Pertinax
Pues bien me parece.
9 K 116
#4 NeuronaSur
#1 Pocas somos
0 K 9
Thornton #6 Thornton
#1 Se llama fraude de ley. Atentos al desarrollo del caso a ver si consigue la ayuda y, si la consigue, a ver si tiene que devolverla.
6 K 68
Pertinax #9 Pertinax *
#6 ¿Conoces algún caso de condena por fraude de ley tras un cambio legal de género una vez autorizado? Yo tampoco.
1 K 27
Pertinax #20 Pertinax *
#18 Creo que no has entendido la diferencia entre denegación de la solicitud del cambio de género, de las que hay varios ejemplos, y la reversión del cambio, una vez autorizado, por fraude de ley, que es lo que yo preguntaba.

Así que no, sigo sin conocer ningún caso.
0 K 19
Veelicus #10 Veelicus
#6 Porque es fraude de ley este caso y no aquellos que no salen en los periodicos?
Es imposible por tanto que una persona que se sienta mujer pueda acojerse a esta ley si es que trabaja en el campo?
0 K 11
Veelicus #12 Veelicus
#3 Como he puesto en #10
Porque es fraude de ley este caso y no aquellos que no salen en los periodicos?
Es imposible por tanto que una persona que se sienta mujer pueda acojerse a esta ley si es que trabaja en el campo?
0 K 11
FunFrock #14 FunFrock
#6 transfobo!!!
0 K 7
Gotsel #17 Gotsel *
#6 lo que es un fraude es que por ser mujer te den una ayuda y por el mismo motivo y ser hombre, no. Eso si es es un fraude con todas las de la ley. Luego nos escandalizamos porque los jóvenzuelos se están volviendo antifeministas.
2 K 18
Gotsel #19 Gotsel *
#6 acaso cuando ha ido ha cambiarse ha alegado al funcionario que el cambio es con el fin de cobrar la ayuda?
1 K 21
Trigonometrico #8 Trigonometrico
#1 Las mujeres y los hombres no son iguales, el feminismo siempre miente.
2 K 8
volandero #16 volandero
Jijijiji otro paletazo se aprovecha de una ley pensada para ayudar mínimamente a uno de los colectivos más castigados jijijijiji que se jodan los guoque
1 K 18
Kantinero #21 Kantinero
Cuando le venga la regla igual deja de parecerle tan ventajoso
1 K 15
taSanás #22 taSanás
#21 lol
0 K 8
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
Las ayudas y las leyes están para exprimirlas.

Tonto el último :-D
0 K 13
Ysinembargosemueve #3 Ysinembargosemueve
No se convierte en mujer, cambió su sexo por interés ECONÓMICO, no es mujer.
3 K 12
#5 NeuronaSur
#3 Fíjate tu.
Se ve qué los linces ya no están en peligro de extinción.
0 K 9
#7 Leclercia_adecarboxylata
#3 Gracias por aclararlo.
0 K 20
domadordeboquerones #11 domadordeboquerones
#3 Calla facha, micromachista, cobalde
0 K 7
FunFrock #15 FunFrock
#11 si no son Microomachismos, no son los Auténticos
0 K 7
Pertinax #13 Pertinax *
#3 ¿Así que lo decides tú? Ese no es el espíritu de la ley.

La identidad de género es un derecho, eliminando la necesidad de diagnósticos médicos, psicológicos o tratamientos hormonales previos para el cambio registral.

Perdona querida, pero eso lo decide ella, no tú. Estás poniendo en duda el ejercimiento un derecho en base a tus prejuicios. Se ha cambiado el género porque le sale de las gónadas. Estás negando derechos.
3 K 49

menéame