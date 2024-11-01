Un señor almeriense se convierte en mujer para cobrar una ayuda agrícola

Un agricultor almeriense ha cambiado su sexo registral a mujer para acceder a ayudas económicas de la Política Agraria Común (PAC) destinadas a fomentar la titularidad femenina en el invernadero. Para esta acción, el productor -ahora productora- se ha amparado en la ‘Ley Trans’ aprobada en abril de 2023. Adoración Blanque, presidenta de la organización Asaja en Almería, ha corroborado la existencia de esta problemática en el sector agrario y ha confirmado conocer un caso similar para optar a una ayuda de incorporación a la agricultura con...
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Cc: #6
Así que no, sigo sin conocer ningún caso.
Es imposible por tanto que una persona que se sienta mujer pueda acojerse a esta ley si es que trabaja en el campo?
Porque es fraude de ley este caso y no aquellos que no salen en los periodicos?
Es imposible por tanto que una persona que se sienta mujer pueda acojerse a esta ley si es que trabaja en el campo?
Tonto el último
Se ve qué los linces ya no están en peligro de extinción.
La identidad de género es un derecho, eliminando la necesidad de diagnósticos médicos, psicológicos o tratamientos hormonales previos para el cambio registral.
Perdona querida, pero eso lo decide ella, no tú. Estás poniendo en duda el ejercimiento un derecho en base a tus prejuicios. Se ha cambiado el género porque le sale de las gónadas. Estás negando derechos.