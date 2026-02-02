edición general
GAME cierra sus últimas tiendas en UK... pon tus barbas a remojar

GAME ha confirmado el cierre de sus tres últimas tiendas independientes en el Reino Unido, después de declararse en situación de administration —el equivalente británico al concurso de acreedores—. Aunque la marca seguirá operando su página web y algunas secciones en tiendas del grupo Frasers, ya no contará con locales exclusivos dedicados al videojuego. Es el final simbólico de una etapa: la del comercio minorista especializado, con escaparates llenos de carátulas y consolas en exposición.

#7 mancebador
¿Pero no las habían salvado?
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Yo siempre compro... desde que dejé de ser adolescente y tuve dinero... pero llega un punto en que juego poco y offline... y estoy por piratear.
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
#6 ok. Visto así...
Yo en amazon reclamo. Normalmente me ofrecen descuento. Si han usado codigos no acepto prro si no...
#1 villarraso1978
Hace mucho que dejé de ser gamer, pero en GAME solo compré una vez. Fue ver mi juego desprecintado y no volver a comprar ningún juego nuevo allí, si es que alguna vez compré un juego nuevo allí.
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
#1 contradicción
#6 villarraso1978
#3 ¿Contradicción? ¿Por qué? Presuntamente compré un juego nuevo de la Play 2, pero me lo dieron desprecintado, así que ni idea de si compré un juego nuevo o un juego de segunda mano bien cuidado o un juego al que habían jugado los propios trabajadores de Game como se rumoreaba entonces.
Sacronte #4 Sacronte
#1 Y lo de la segunda mano es para echarse las manos a la cabeza con los precios, vendiendo juegos de segunda mano mas caros que nuevos en otras tiendas...
#9 Eukherio
#4 Es que yo siempre pensé que lo hacían para timar a los típicos padres que piensan que se van a ahorrar unos eurillos pillando los juegos de segunda mano. Yo pasaba por allí sabiendo el precio de pillarlo en Amazon nuevo y lo clavaban siempre. A lo mejor, si la caja estaba un poco mordida te descontaban 3 euros.

Hace años, en tiempos de la PS2, por lo menos tenías juegos a mitad de precio, y los más viejos los vendían en packs para librarse de ellos.
#5 Eukherio *
#1 Es que Game es un poco lo peor, salvo que encuentres alguna oferta porque se han despistado. Los juegos de segunda mano los ponen al precio de Amazon nuevos; los nuevos a mí me los daban desprecintados porque en teoría se los robaban de la caja si no lo hacían así; alguna vez, hace años, me dieron el juego sin la tarjeta de puntos porque seguramente el empleado aprovechaba pa sacarse unos eurillos en regalos.
