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De galleta para el café a saturar el mercado y cambiar su nombre: por qué estamos obsesionados con las galletas Lotus

De galleta para el café a saturar el mercado y cambiar su nombre: por qué estamos obsesionados con las galletas Lotus

Llegaron a nuestra vida como esas galletas de cortesía que ocasionalmente, para nuestra grata sorpresa, acompañaban la taza de café o té.

| etiquetas: galleta , lotus , biscoff
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15 comentarios
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Comentarios destacados:      
mono #3 mono
Me gusta que utilicen la palabra "saturar", es precisamente lo que pienso de estas galletas:

Saturar significa llenar, impregnar o colmar algo hasta su máxima capacidad, impidiendo que admita más cantidad.

No caben en más sitios, por favor dejen de meterlas (y el pistacho) en absolutamente todos los productos.
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skaworld #6 skaworld
#2 #3

Noseque con Pistacho - Chupito
Galleta lotus - Chupito
Tarta de queso - Chupito


El ABC de las cartas de postres
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Ovlak #10 Ovlak
#6 Te equivocas. En Galicia cualquier postre va con chupito, no sólo esos. Hasta el no-postre va regado con chupito. Lo único que no va con chupito es porque te dejan la botella entera.
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devilinside #11 devilinside
#6 Chupito de licor café - Chupito
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#1 meneandotela *
Para mí son un JODIDO vicio, y más las que vienen galletas+relleno+galletas.

Dios...me voy al super, maldito @Malinois
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#8 Perico12
#1 veo que no estoy solo...:foreveralone:
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#14 Ivan_Petrovich
#1 los helados de Lotus son La perfeccion. No los compro porque son un verdadero vicio
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Mikhail #15 Mikhail
#1 Están a un paso de la heroína en vena o el fentanilo. :-S
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mmlv #2 mmlv
No entiendo el éxito de las tartas de galleta lotus, ahora raro es el restaurante que no las ofrece, personalmente me parecen empalagosas
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themarquesito #9 themarquesito
#2 Las galletas Lotus están muy bien para acompañar el café, una da un toque dulce y especiado. No obstante, una tarta de estas galletas se termina haciendo pesada por lo empalagoso
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Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
¿Publicidad encubierta?
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Chinchorro #5 Chinchorro
Parece que se ha puesto de moda una técnica de consumo que es "aburrimiento por saturación". Galletas lotus y pistacho hasta que te den náuseas.
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angelitoMagno #13 angelitoMagno
He leído más artículos diciendo que está de moda, que verlas en algún sitio :-|
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#7 pirat *
Me produce satisfacción no haberme enterado de estas modas de paletos de capital, que saturantes...
Esnobismo de los que se creen modernos...
Es lo bueno de no ser adicto al café.
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devilinside #12 devilinside
#7 Tú te lo pierdes. El café, digo. Solo y sin azúcar
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menéame