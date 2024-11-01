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De galleta para el café a saturar el mercado y cambiar su nombre: por qué estamos obsesionados con las galletas Lotus
Llegaron a nuestra vida como esas galletas de cortesía que ocasionalmente, para nuestra grata sorpresa, acompañaban la taza de café o té.
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:
galleta
,
lotus
,
biscoff
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#3
mono
Me gusta que utilicen la palabra "saturar", es precisamente lo que pienso de estas galletas:
Saturar significa llenar, impregnar o colmar algo hasta su máxima capacidad, impidiendo que admita más cantidad.
No caben en más sitios, por favor dejen de meterlas (y el pistacho) en absolutamente todos los productos.
4
K
62
#6
skaworld
#2
#3
Noseque con Pistacho - Chupito
Galleta lotus - Chupito
Tarta de queso - Chupito
El ABC de las cartas de postres
3
K
43
#10
Ovlak
#6
Te equivocas. En Galicia cualquier postre va con chupito, no sólo esos. Hasta el no-postre va regado con chupito. Lo único que no va con chupito es porque te dejan la botella entera.
0
K
12
#11
devilinside
#6
Chupito de licor café - Chupito
0
K
11
#1
meneandotela
*
Para mí son un JODIDO vicio, y más las que vienen galletas+relleno+galletas.
Dios...me voy al super, maldito
@Malinois
4
K
42
#8
Perico12
#1
veo que no estoy solo...
0
K
10
#14
Ivan_Petrovich
#1
los helados de Lotus son La perfeccion. No los compro porque son un verdadero vicio
0
K
9
#15
Mikhail
#1
Están a un paso de la heroína en vena o el fentanilo.
0
K
7
#2
mmlv
No entiendo el éxito de las tartas de galleta lotus, ahora raro es el restaurante que no las ofrece, personalmente me parecen empalagosas
1
K
40
#9
themarquesito
#2
Las galletas Lotus están muy bien para acompañar el café, una da un toque dulce y especiado. No obstante, una tarta de estas galletas se termina haciendo pesada por lo empalagoso
0
K
20
#4
Un_señor_de_Cuenca
¿Publicidad encubierta?
1
K
28
#5
Chinchorro
Parece que se ha puesto de moda una técnica de consumo que es "aburrimiento por saturación". Galletas lotus y pistacho hasta que te den náuseas.
1
K
25
#13
angelitoMagno
He leído más artículos diciendo que está de moda, que verlas en algún sitio
0
K
13
#7
pirat
*
Me produce satisfacción no haberme enterado de estas modas de paletos de capital, que saturantes...
Esnobismo de los que se creen modernos...
Es lo bueno de no ser adicto al café.
0
K
8
#12
devilinside
#7
Tú te lo pierdes. El café, digo. Solo y sin azúcar
1
K
21
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15
comentarios)
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Saturar significa llenar, impregnar o colmar algo hasta su máxima capacidad, impidiendo que admita más cantidad.
No caben en más sitios, por favor dejen de meterlas (y el pistacho) en absolutamente todos los productos.
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Dios...me voy al super, maldito @Malinois
Esnobismo de los que se creen modernos...
Es lo bueno de no ser adicto al café.