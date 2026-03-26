Futuro incierto para los supermercados: la jubilación en masa de empleados y las aspiraciones de los jóvenes dejan a las superficies sin mano de obra

En la próxima década se jubilarán más de cinco millones de trabajadores, entrando al mercado menos de dos millones de jóvenes, es decir, por cada tres personas que se jubilen, sólo habrá un posible relevo. A esto, hay que sumarle la pérdida de prestigio del sector entre la Generación Z, ya que optan por otro tipo de horarios que proporcionan el teletrabajo u otros entornos digitales, algo que va por el lado opuesto al supermercado: fines de semana, festivos y presencialidad inflexible.
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El resultado es que la única manera de arreglarlo es mejorando la eficiencia. Automatización, fuerte poder de negociación con proveedores, poco margen pero gran facturación, etc...
Es decir el juego de Amazon, Mercadona y demás: las malvadas grandes superficies son las únicas que van a poder competir y el comercio local se irá al garete.
El total es grande porque su facturación es grande, pero en porcentaje es inasumible para una PYME.
El paquistaní de la esquina, pongamos que gane 30.000€ año coste de empresa (que es muy bajo).
Al 4% tendría que facturar 750.000€/año para poder vivir.
Para esta gente, la culpa siempre es de los trabajadores, que pedimos demasiado según ellos, nunca de los empresarios !
Edito: Ah! Que es el Marca... No hay más preguntas..
¡por dios! ¡los pobres tienen aspiraciones! No me extraña que el capital fomente la extrema derecha para poner a esta gentuza en su sitio.
Mercadona tiene un sistema de evaluación del empleado que nadie soporta. O enfermas o te vas, no hay más.
En su cabeza tiene que ser culpa de los jovenes que son unos vagos.