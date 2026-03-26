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Futuro incierto para los supermercados: la jubilación en masa de empleados y las aspiraciones de los jóvenes dejan a las superficies sin mano de obra

Futuro incierto para los supermercados: la jubilación en masa de empleados y las aspiraciones de los jóvenes dejan a las superficies sin mano de obra

En la próxima década se jubilarán más de cinco millones de trabajadores, entrando al mercado menos de dos millones de jóvenes, es decir, por cada tres personas que se jubilen, sólo habrá un posible relevo. A esto, hay que sumarle la pérdida de prestigio del sector entre la Generación Z, ya que optan por otro tipo de horarios que proporcionan el teletrabajo u otros entornos digitales, algo que va por el lado opuesto al supermercado: fines de semana, festivos y presencialidad inflexible.

| etiquetas: comercio , supermercados , personal
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18 comentarios
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Comentarios destacados:      
Elbaronrojo #6 Elbaronrojo
Yo lo que veo en los supermercados es que la misma persona repone, cobra en caja, coloca en el almacén, corta embutido, friega.....a lo mejor está ahí el problema.
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Catacroc #1 Catacroc
Dios mio, que podrian hacer las empresas? Los jovenes prefieren otro tipo de trabajos...
3 K 52
Varlak #4 Varlak
#1 Ojalá viviéramos en un sistema donde hubiese alguna forma de incentivar que la gente quiera trabajar en tu empresa...
4 K 53
DrEvil #10 DrEvil
#4 El problema vendría siendo que esos sueldos se mantienen bajos porque... ¿A cuánto dices que quieres pagar las naranjas?

El resultado es que la única manera de arreglarlo es mejorando la eficiencia. Automatización, fuerte poder de negociación con proveedores, poco margen pero gran facturación, etc...

Es decir el juego de Amazon, Mercadona y demás: las malvadas grandes superficies son las únicas que van a poder competir y el comercio local se irá al garete.
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#12 malditopendejo
#10 me da que con los números que presento el sr. Roig (por poner un ejemplo) hace un par de semanas en el precio de las naranjas tiene mas que ver el beneficio que los salarios.
1 K 16
DrEvil #14 DrEvil
#12 Presentó un beneficio del 4%. Explícame qué tienda de barrio vive con un 4% sobre su facturación.
El total es grande porque su facturación es grande, pero en porcentaje es inasumible para una PYME.
El paquistaní de la esquina, pongamos que gane 30.000€ año coste de empresa (que es muy bajo).
Al 4% tendría que facturar 750.000€/año para poder vivir.
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#16 malditopendejo
#14 el paquistaní de la esquina no tiene estos problemas que comenta la noticia.
1 K 16
Varlak #18 Varlak
#14 Ese 4% de beneficio es, simplemente, mentira.
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Varlak #17 Varlak
#10 Claro, porque reducir los beneficios empresariales no es una opción, evidentemente
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#3 unocualquierax *
Las aspiraciones de los jóvenes no son la causa, en todo caso será la negativa de los empresarios a satisfacer esas aspiraciones, ¡ no te jode !
Para esta gente, la culpa siempre es de los trabajadores, que pedimos demasiado según ellos, nunca de los empresarios !
3 K 50
#8 Pitchford *
Futuro incierto.... seguro que cierran casi todos.... lo que hay que leer..
Edito: Ah! Que es el Marca... No hay más preguntas..
2 K 44
HeilHynkel #2 HeilHynkel
las aspiraciones de los jóvenes

¡por dios! ¡los pobres tienen aspiraciones! No me extraña que el capital fomente la extrema derecha para poner a esta gentuza en su sitio.
1 K 31
Glidingdemon #7 Glidingdemon
#2 precisamente es esta "gentuza" la que vota a la extremaderecha para quitarleslas pensiones a sus padres y abuelos, un plan sin fisuras, las pensiones son paguitas, todavía recuerdo el sigan de santivago, tu abuela 450 euros un mena 5500 euros, ahora, tu abuela una buena pensión y su casa, tu un sueldo de miseria y sin casa. Se les olvida mirar lo que votan luego en el congreso los patriotas. xD xD xD
1 K 25
joffer #5 joffer
Que pongan a la IA a colocar productos en la estanterIA. O a cortar carne o entregar pescado en la canicerIA y pescaderIA.
2 K 27
juliusK #13 juliusK
Cachis, otra profesión que la IA no puede sustituir, como la de pescador, fontanero, electricista, albañil, cerrajero, mecánico de coches/aviones de combustión (y también eléctricos), mantenimiento en cualquier vertiente por no hablar de médicos, enfermeros asistentes sociales y para los yayos... Y aunque "paguemos them more" como decia el bendito gaga (bendito en comparación con el tarado pedo criminal actual) el problema es que falta gente ya, conozco centros de FP donde se…   » ver todo el comentario
1 K 27
Sinfonico #9 Sinfonico
NO creo que sea por los sueldos de mierda que se queden sin mano de obra, son las aspiraciones de los jóvenes xD
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neo1999 #11 neo1999
Esto es un publirreportaje pagado por Roig. No tengo pruebas pero tampoco dudas.
Mercadona tiene un sistema de evaluación del empleado que nadie soporta. O enfermas o te vas, no hay más.
En su cabeza tiene que ser culpa de los jovenes que son unos vagos.
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#15 okeil
Entonces hay trabajo para 3 millones de inmigrantes sólo en los super ...
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menéame