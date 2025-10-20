·
La fundación de Abascal entra por primera vez en pérdidas pese a recibir casi 11 millones de Vox en cinco años
La formación ultra gasta un millón al año en la web que alimenta con bulos el discurso contra los inmigrantes.
politica
4 comentarios
#3
johel
Para que disimular cuando te aplauden.
1
K
30
#1
Veelicus
chaletazo!
0
K
14
#4
wata
Grandes gestores!
0
K
13
#2
ipanies
Ni robar con el mínimo disimulo parecen saber?? Se lo están dejando a huevo al poder judicial próximo al PP para poder destrozar el partido cuando les apetezca...
Que las encuestas no sigan la tendencia, primer aviso.
0
K
12
