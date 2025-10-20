edición general
4 meneos
15 clics
La fundación de Abascal entra por primera vez en pérdidas pese a recibir casi 11 millones de Vox en cinco años

La fundación de Abascal entra por primera vez en pérdidas pese a recibir casi 11 millones de Vox en cinco años

La formación ultra gasta un millón al año en la web que alimenta con bulos el discurso contra los inmigrantes.

| etiquetas: abascal , vox , disenso , fundación , pérdidas , chiringuito , paguitas
3 1 0 K 51 politica
4 comentarios
3 1 0 K 51 politica
johel #3 johel
Para que disimular cuando te aplauden.
1 K 30
Veelicus #1 Veelicus
chaletazo!
0 K 14
wata #4 wata
Grandes gestores!
0 K 13
ipanies #2 ipanies
Ni robar con el mínimo disimulo parecen saber?? Se lo están dejando a huevo al poder judicial próximo al PP para poder destrozar el partido cuando les apetezca...
Que las encuestas no sigan la tendencia, primer aviso.
0 K 12

menéame