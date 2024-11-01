Funcionarios de importantes firmas de Wall Street viajarán a Venezuela para investigar las perspectivas de inversión del país.[ENG]

Algunos en Wall Street ya están considerando posibles oportunidades de inversión en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, según Charles Myers, presidente de la consultora Signum Global Advisors. Myers planea un viaje a Venezuela con funcionarios de importantes fondos de cobertura y gestores de activos para determinar si existen perspectivas de inversión en el país bajo el nuevo liderazgo. El viaje contará con la participación de unos 20 funcionarios delos sectores financiero, energético y de defensa, entre otros.