Funcionarios de importantes firmas de Wall Street viajarán a Venezuela para investigar las perspectivas de inversión del país.[ENG]

Algunos en Wall Street ya están considerando posibles oportunidades de inversión en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, según Charles Myers, presidente de la consultora Signum Global Advisors. Myers planea un viaje a Venezuela con funcionarios de importantes fondos de cobertura y gestores de activos para determinar si existen perspectivas de inversión en el país bajo el nuevo liderazgo. El viaje contará con la participación de unos 20 funcionarios delos sectores financiero, energético y de defensa, entre otros.

Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Titular alternativo: Los piratas se reparten el botín.
cfsr86 #1 cfsr86
Saqueo!!!
Findeton #3 Findeton
#1 Saqueo es lo que hizo el chavismo ¿Y sólo ahora levantas la voz? Hipócrita.
cfsr86 #4 cfsr86 *
#3 insulta a tu madre majete! Se están repartiendo un país soberano no me cuentes películas, que ya no cuela, que van calzón quitado, perdón ya que insultas te lo llamo FASCISTA!
Findeton #5 Findeton
#4 ¿Cómo de soberano era cuando el golpista Maduro estaba en el poder...?

¿Era soberano España cuando gobernaba Franco?
cfsr86 #6 cfsr86
#5 demuestra con las actas, lo mismo que el narcotráfico chavista de Trump y con la misma cara de piedra, y si te gusta quitar dictadores ve a por el de Siria pringao
#7 diablos_maiq
#5 era soberano, magno, terry, …
cfsr86 #15 cfsr86
#5 para ti si no vayas de digno
#10 NoMeVeas *
#3 Su gobierno, sus recursos. Saqueo es lo que hacen el PP privatizando todo el estado de bienestar.
alfre2 #12 alfre2
#3 Gensanta, el nivel!! :troll:
SRAD #16 SRAD
#1 Llevando la libertad y la democracia a otro país productor de crudo. El chiste se cuenta solo.
Póbrecito del que cobra para intentar justificarlo, se le va a caer la cara de vergüenza.
#19 davidvsgoliat
Llegan los primeros saqueadores.
elparches #17 elparches
Queda demostrado que si Maduro se arrodillase ante las exigencias imperialistas estadounidenses seguiría gobernando con el beneplácito de Trump.
HeilHynkel #18 HeilHynkel
Lo dice el mismo Trump.  media
alfre2 #11 alfre2
No entiendo, pero son funcionarios o no?
#13 Jacusse
#11 no.

Son de empresas privadas.
#14 encurtido
#11 A mí también me chirría esa traducción, la de official - funcionario. Son empleados o directivos de fondos de inversión, quizá haya mejores formas de expresarlo porque para nosotros funcionario es exclusivamente un tipo de empleado público.
nemeame #9 nemeame
Espero que se resbalen con las babas que se les cae y se partan la columna
cfsr86 #8 cfsr86 *
Soberano el que tengo aquí colgado... Según las leyes de EEUU, igual de soberano y legítimo en saltarse las leyes internacionales(que son pa los demás claro) que israel
