Fui a Bagdad, Irak, disfrazado de gecko [EN]  

El gobierno de EE. UU. ha emitido una advertencia de nivel cuatro que desaconseja viajar a Irak. En su página web, se indica que, si decides ir, debes dejar muestras de ADN a tu familia para que puedan identificar tu cuerpo en caso de que mueras. Pero en Reddit, vi a gente decir que es tranquilo. También vi que allí hay un Burger King, lo que significa que no puede ser un lugar tan malo. Nunca había estado en Oriente Medio. Así que decidí volar a Bagdad con mi amigo Elijah y pasear con mi traje de gecko para ver por mí mismo cómo son realmente