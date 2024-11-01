edición general
Los talibanes detienen a 4 hombres por vestirse como personajes de "Peaky Blinders" y les imponen un programa de rehabilitación [ENG]

Cuatro jóvenes fueron detenidos y sometidos a rehabilitación por pasear en público vestidos como en la serie "Peaky Blinders". Un portavoz del Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio dijo que "Estaban promoviendo la cultura extranjera, fueron arrestados y se les inició un programa de rehabilitación""Alabado sea Alá,somos musulmanes y afganos; tenemos nuestra propia religión,cultura y valores. A través de numerosos sacrificios,hemos protegido a este país de la propagación de culturas dañinas, y lo seguimos haciendo"

7 comentarios
Fartón_Valenciano
"tenemos nuestra propia religión,cultura y valores. A través de numerosos sacrificios,hemos protegido a este país de la propagación de culturas dañinas, y lo seguimos haciendo"

Cultura dicen... Más bien es sometimiento...

Verdaderofalso
#2 ese discurso me suena mucho, son rebuznos que escuché no hace tanto…

thror
Coño, si parecen clones de VOX xD
Tienen el mismo discurso. ¿Quien se habra copiado a quien? :-D

Borgiano
Los Paki Blinders

Enésimo_strike
Basta ver un colorido traje tradicional afgano y el mantel de mesa camilla con el que obligan a ir a las mujeres para ver que ahí hay algo más que tradicional afgana.

Javi_Pina
Eso es que no tenían el traje completo, con la cuchilla incluida en la gorrilla no les hubieran detenido

EISev
#3 sin la corbata igual hubieran librado, las corbatas están mal vistas en Irán, se toleran en diplomáticos extranjeros, los de allí se arriesgan


