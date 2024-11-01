Los talibanes detienen a 4 hombres por vestirse como personajes de "Peaky Blinders" y les imponen un programa de rehabilitación [ENG]  

Cuatro jóvenes fueron detenidos y sometidos a rehabilitación por pasear en público vestidos como en la serie "Peaky Blinders". Un portavoz del Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio dijo que "Estaban promoviendo la cultura extranjera, fueron arrestados y se les inició un programa de rehabilitación""Alabado sea Alá,somos musulmanes y afganos; tenemos nuestra propia religión,cultura y valores. A través de numerosos sacrificios,hemos protegido a este país de la propagación de culturas dañinas, y lo seguimos haciendo"