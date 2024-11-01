Fuga de alquiler en Madrid: Brookfield sacará del mercado los 5.300 pisos que compra a Blackstone

El fondo canadiense Brookfield, está ultimando la compra de una megacartera residencial compuesta por 5.300 viviendas propiedad de Blackstone, sacará todos estos inmuebles del mercado del alquiler. La intención del fondo es ir vendiendo los pisos uno a uno. Ese trasvase de pisos del mercado del alquiler a la compraventa agrava la tensión en un mercado con escasez crónica de oferta y precios en niveles históricamente altos frente a la creciente demanda. También está sobre la mesa la venta que prepara Cerberus, con una cartera de 3.300 viviendas.