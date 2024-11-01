La Fuerza Aérea de EE. UU. necesita 500 cazas y bombarderos de última generación para vencer a China

La Fuerza Aérea de Estados Unidos debe tener al menos 500 cazas y bombarderos de sexta generación —más de lo que ya planea— para poder predominar en una guerra contra China, dijo el lunes el Instituto Mitchell de Estudios Aeroespaciales. En su documento de política, «Ataque estratégico: Mantener la capacidad de la Fuerza Aérea para negar santuarios enemigos», expertos del Instituto Mitchell argumentan que la Fuerza Aérea necesita al menos 300 cazas F-47 y 200 bombarderos furtivos B-21 Raider de nueva generación para contrarrestar a China.
No EEUU puede ganar una guerra directa con China, ni viceversa.
"Quien tiene un martillo y solo sabe usar un martillo todos problema le parecen clavos"
China tiene sistemas anti aéreos de sobra y puede fabricarlos a un ritmo infinitamente mayor que puede fabricar cazas y entrenar a pilotos USA, 500 o 1000 cazas más no serían ninguna diferencia...
Los cazas valen contra Sudamérica, África o Europa, que no tenemos sistemas anti aéreos propios ni podemos fabricarlos.
Ellos se cargaron a la URSS por principios, porque la consideraban algo malo.
Eso que dices es como si dijéramos que la sanidad está mal en Madrid porque Madrid está "arruinada" y no, está mal porque se está diseñando para que esté así.
La URSS no se "arruinó", la cúpula quería desmantelarla porque pensaban que sus hijos podían heredar mucho más si salían a un sistema capitalista....
Espero que se equivocasen y terminasen en la mierda más absoluta.
Edito: Si, el nombre lo he puesto en minúsculas porque no se merece tener su nombre con mayúsculas.
En mi empresa también opinamos que EE. UU., para vencer a China, necesita gastarse un porrón de pasta en contratarnos servicios.