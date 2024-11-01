edición general
La Fuerza Aérea de EE. UU. necesita 500 cazas y bombarderos de última generación para vencer a China

La Fuerza Aérea de Estados Unidos debe tener al menos 500 cazas y bombarderos de sexta generación —más de lo que ya planea— para poder predominar en una guerra contra China, dijo el lunes el Instituto Mitchell de Estudios Aeroespaciales. En su documento de política, «Ataque estratégico: Mantener la capacidad de la Fuerza Aérea para negar santuarios enemigos», expertos del Instituto Mitchell argumentan que la Fuerza Aérea necesita al menos 300 cazas F-47 y 200 bombarderos furtivos B-21 Raider de nueva generación para contrarrestar a China.

Alakrán_
EEUU no van a llevar a cabo un enfrentamiento directo, a no ser que sea en un escenario localizado.

No EEUU puede ganar una guerra directa con China, ni viceversa.
3
#7 Pingocho
#3 De un enfrentamiento entre potencias nucleares nadie sale vencedor. No entiendo porqué el mundo está olvidando esa lección que aprendimos desde los inicios de la guerra fría.
0
WcPC
#3 Como dice la frase.
"Quien tiene un martillo y solo sabe usar un martillo todos problema le parecen clavos"
China tiene sistemas anti aéreos de sobra y puede fabricarlos a un ritmo infinitamente mayor que puede fabricar cazas y entrenar a pilotos USA, 500 o 1000 cazas más no serían ninguna diferencia...
Los cazas valen contra Sudamérica, África o Europa, que no tenemos sistemas anti aéreos propios ni podemos fabricarlos.
0
#2 Berni1978
Lo que le hizo USA a la URSS, se la está devolviendo China a USA. Arruinarlo a través de la inversión en gasto militar.
3
WcPC
#2 A ver si recordamos lo que dijo gorbachev en sus entrevistas desde los 2000 hasta que murió...
Ellos se cargaron a la URSS por principios, porque la consideraban algo malo.
Eso que dices es como si dijéramos que la sanidad está mal en Madrid porque Madrid está "arruinada" y no, está mal porque se está diseñando para que esté así.

La URSS no se "arruinó", la cúpula quería desmantelarla porque pensaban que sus hijos podían heredar mucho más si salían a un sistema capitalista....
Espero que se equivocasen y terminasen en la mierda más absoluta.
Edito: Si, el nombre lo he puesto en minúsculas porque no se merece tener su nombre con mayúsculas.
1
LinternaGorri
#2 China no está haciendo nada, spn los usa los que siempre han hablado de ir a la guerra con chinq (y europa según le de el viento). Vale ya de equiparar a China con los yankis
0
Cuñado
Instituto financiado por Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics, BAE Systems...

www.mitchellaerospacepower.org/our-supporters

En mi empresa también opinamos que EE. UU., para vencer a China, necesita gastarse un porrón de pasta en contratarnos servicios.
3
HeilHynkel
Ahora a agredir se le llama contrarrestar.
1
#6 Pingocho
"Vencer a China" ¿En qué escenario? Si entran en guerra frontal EEUU y China, lo más probable es que en unas pocas horas ya no habrá mucho que atacar y defender en ambos países, eso sin contar que las bases aéreas y portaviones serán los primeros objetivos de los misiles nucleares.
1
#5 bizcobollo
Pues es una pena porque la oferta empieza en 700
0

