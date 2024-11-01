Frutinovelas, el fenómeno viral en redes que deja a las mujeres muy mal paradas: "Deberíamos estar alerta y no perder todo lo que hemos conseguido en el terreno sexual"

Es posible que en las últimas semanas Aguacatino, Plátano Negro o Chica Limón se hayan colado en el contenido que consumes en redes, y es que sea cual sea tu algoritmo es posible que no hayas podido esquivar la bala de las Frutinovelas y sus microhistorias de amor, infidelidades y traiciones te hayan atrapado de una manera que no eres capaz de explicarte.