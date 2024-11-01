Frutinovelas, el fenómeno viral en redes que deja a las mujeres muy mal paradas: "Deberíamos estar alerta y no perder todo lo que hemos conseguido en el terreno sexual"

Es posible que en las últimas semanas Aguacatino, Plátano Negro o Chica Limón se hayan colado en el contenido que consumes en redes, y es que sea cual sea tu algoritmo es posible que no hayas podido esquivar la bala de las Frutinovelas y sus microhistorias de amor, infidelidades y traiciones te hayan atrapado de una manera que no eres capaz de explicarte.
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Yo te lo explico: si lo ves el algoritmo te muestra más mierda similar.
#1 exacto, a mi no me muestra esas mierdas, me muestra otras mierdas
Relacionado, video del Baity hablando del tema: youtu.be/22PtNj0fNwI?is=7GHpXeMyRUXFFd0J
Pd :mi algoritmo se intoxicó....