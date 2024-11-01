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Frutinovelas, el fenómeno viral en redes que deja a las mujeres muy mal paradas: "Deberíamos estar alerta y no perder todo lo que hemos conseguido en el terreno sexual"

Frutinovelas, el fenómeno viral en redes que deja a las mujeres muy mal paradas: "Deberíamos estar alerta y no perder todo lo que hemos conseguido en el terreno sexual"

Es posible que en las últimas semanas Aguacatino, Plátano Negro o Chica Limón se hayan colado en el contenido que consumes en redes, y es que sea cual sea tu algoritmo es posible que no hayas podido esquivar la bala de las Frutinovelas y sus microhistorias de amor, infidelidades y traiciones te hayan atrapado de una manera que no eres capaz de explicarte.

| etiquetas: frutinovelas
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5 comentarios
3 0 3 K 17 actualidad
Gry #1 Gry
Es posible que en las últimas semanas Aguacatino, Plátano Negro o Chica Limón se hayan colado en el contenido que consumes en redes, y es que sea cual sea tu algoritmo es posible que no hayas podido esquivar la bala de las Frutinovelas

Yo te lo explico: si lo ves el algoritmo te muestra más mierda similar.
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OdaAl #3 OdaAl *
#2 Sí, es ficción, pero cuando la narrativa va por mujeres infieles, machos alfa... tiene un tufillo sospechoso

#1 exacto, a mi no me muestra esas mierdas, me muestra otras mierdas

Relacionado, video del Baity hablando del tema: youtu.be/22PtNj0fNwI?is=7GHpXeMyRUXFFd0J
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mperdut #5 mperdut *
#1 Las RRSS serán una mierda pero en un aspecto lo que hacen es según cada cual las "enseñe", muestran en base a lo que cada cual las entrene para mostrar. A mi no me ha mostrado eso todavía y si lo hiciera con no darle like ni pinchar en ello es suficiente.
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Homertron3 #2 Homertron3
Son... frutas... es ficción... Es como si alguien pensase que Torrente nos deja mal a los hombres... ¿Alguien puede llegar a pensar que reflejan la realidad?
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cobraKai #4 cobraKai
Aunque predominen los cuernos puestos por ellas hay historias de todo tipo, vaya chorrada de opinión.
Pd :mi algoritmo se intoxicó....
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menéame