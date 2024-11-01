edición general
El frío de récord de Estados Unidos hará nevar en España: la conexión que mañana desplomará la temperatura

La circulación atmosférica de estos días permitirá que la masa de aire frío que congela Estados Unidos llegue a España en las próximas horas.

Milmariposas #5 Milmariposas
En los Alpes, está nevando una barbaridad. Los viejos del lugar dicen que hacía décadas que no habían visto a las quitanieves trabajar tanto. Estamos a cuarenta centímetros en sólo 24 horas.
Charles_Dexter_Ward #4 Charles_Dexter_Ward
Por fin un invierno invierno. Tenía que seguir lloviendo ininterrumpidamente hasta el 10 de Abril. :-P
pitercio #9 pitercio
Año de nieves, pelotas frescas.
cosmonauta #6 cosmonauta
Genocidio climático!
Charles_Dexter_Ward #7 Charles_Dexter_Ward
#6 Esto solo lo puede parar NPC.
BastardWolf #3 BastardWolf
Putos yankis!
elTieso #2 elTieso
Solo nos traen cosas buenas los USA...
Elbaronrojo #8 Elbaronrojo
Echo de menos a mi padre echando las cabañuelas y hablando de como tendría que ser el tiempo. :foreveralone:
azathothruna #1 azathothruna
O lluvias torrenciales :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil:
