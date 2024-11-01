Franquismo e Iglesia: La legitimación de un régimen bajo palio

La imagen de Francisco Franco paseado bajo palio es quizá la más representativa de esta fusión entre el poder político y religioso, una simbiosis en la que la tragedia y la comedia parecían entrelazarse en una España marcada por la represión y la imposición de una moral única.
| etiquetas: memoria , justicia , franquismo , iglesia
www.meneame.net/story/no-firma-acuerdo-sino-estafa-pueblo
Desde los inicios de la Guerra Civil, la Iglesia católica se posicionó del lado del bando sublevado. En 1937, la jerarquía eclesiástica firmó la famosa “Carta Colectiva del Episcopado Español”, en la que justificaba el golpe de Estado como una "cruzada contra el comunismo y la impiedad”. Esta retórica cruzadista se mantuvo durante toda la contienda y se reforzó tras la victoria franquista en 1939.
¿Por qué sería...?