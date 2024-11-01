edición general
Franquismo e Iglesia: La legitimación de un régimen bajo palio

La imagen de Francisco Franco paseado bajo palio es quizá la más representativa de esta fusión entre el poder político y religioso, una simbiosis en la que la tragedia y la comedia parecían entrelazarse en una España marcada por la represión y la imposición de una moral única.

Esteban_Rosador
La transición modélica culminó en 1978 con una constitución escrita para justificar la conservación de la mayoría de los privilegios franquistas gracias a los preconstitucionales acuerdos con la santa sede. Fue una auténtica estafa al pueblo.

Esteban_Rosador
Desde los inicios de la Guerra Civil, la Iglesia católica se posicionó del lado del bando sublevado. En 1937, la jerarquía eclesiástica firmó la famosa “Carta Colectiva del Episcopado Español”, en la que justificaba el golpe de Estado como una "cruzada contra el comunismo y la impiedad”. Esta retórica cruzadista se mantuvo durante toda la contienda y se reforzó tras la victoria franquista en 1939.
ochoceros
#1 Como la "prórroga" del Concordato franquista, donde el primer punto que preocupaba en la redacción era el control de la justicia.

¿Por qué sería...?

