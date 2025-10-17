edición general
Francia se rebela contra Bruselas y pide frenar la prohibición de los coches térmicos en 2035

La actualidad en torno a los planes de Europa de revisar su programa de transición hacia el coche eléctrico está tomando un color que no invita al optimismo. Al menos para los que siguen pensando que el 2035 debe mantenerse como la fecha en la que se prohibirá la venta de los coches con motor de combustión, incluidos los híbridos e híbridos enchufables. Tras el pasado IAA de Múnich en septiembre, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunió con los principales actores de la industria automovilística del continente.

comentarios
#1 Perrota
Otro chupito más que se toman en Pekín con este intento de suicidio industrial de Europa. Y van unos cuantos.

#4 Gry
#3 Que se dediquen a restaurar coches antiguos, nadie se los va a quitar. Como mucho prohibirán la venta de combustibles fósiles y tendrán que pagar 4€ el litro (más inflación) por combustibles sintéticos.

#2 Gry
La pregunta es cuanta gente seguirá comprando coches térmicos cuando los chinos tengan sus fabricas dentro de la UE (+ Turquía y Marruecos) produciendo eléctricos baratos a toda pastilla.

#3 Destrozo
#2 los gilipollas nostálgicos

#5 Katos
Es que no necesitamos ni enemigos ya nos autodestruimos nosotros solos.

Eliminar los cohfes de combustión, cerrar nuclear es dar alas a China

#6 lordban
Esto va más allá de los coches, el experimento imperial neoliberal europeo va a pegar tremendo petardazo cuál juguete roto, empezando por la burocracia europea que lo ata todo, continuando por las políticas ecosocialistas mal pensadas y acabando por la inmigración. Y serán los europeos los que paguen las consecuencias, las élites que la han liado se irán de rositas.


