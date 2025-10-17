Francia se rebela contra Bruselas y pide frenar la prohibición de los coches térmicos en 2035

La actualidad en torno a los planes de Europa de revisar su programa de transición hacia el coche eléctrico está tomando un color que no invita al optimismo. Al menos para los que siguen pensando que el 2035 debe mantenerse como la fecha en la que se prohibirá la venta de los coches con motor de combustión, incluidos los híbridos e híbridos enchufables. Tras el pasado IAA de Múnich en septiembre, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunió con los principales actores de la industria automovilística del continente.