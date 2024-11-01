edición general
Francia impone los Rafale a Ucrania y deja fuera a España: la grieta europea

París ha ofrecido formación, mantenimiento, financiación blanda y entregas rápidas, un paquete completo que el Eurofighter no tuvo ocasión de presentar. Una fuente del Pentágono citada por medios de Washington en 2025 recordó que “Francia mantiene una ventaja logística porque controla toda la cadena del Rafale”, un aspecto clave en contextos de guerra prolongada. El impacto para España es triple. El industrial: se esfuman años de carga para las plantas que alimentan al Eurofighter. El estratégico: el Rafale gana proyección mientras el caza euro

| etiquetas: rafale , ucrania , eurofighter , españa , fcas
4 comentarios
#4 Tunguska08Chelyabinsk13
Mientras lo paguen ellos... lo que tiene que hacer España es no financiar la industria francesa. No apoyar que eso se pague con fondos comunes de la UE.
#3 Gry
Si los franceses no fueran tan bordes el Eurofighter y el Rafale serían el mismo avión. :-P
#1 pelagito
Chupitos para ti no, Macron. Tú, novichok
#2 harverto
¿Pero la guerra no estaba a punto de acabar?
