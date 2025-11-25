edición general
La marina militar rusa tiene ahora acceso privilegiado al Golfo de Guinea (francés)

Según el acuerdo de cooperación entre Rusia y Togo, aprobado el 19 de noviembre durante la visita del presidente Faure Gnassingbé a Moscú, ambos países podrán utilizar sus respectivos puertos militares. Un buen golpe para Rusia, que de esta manera consigue un nuevo punto de apoyo en el Golfo de Guinea, donde sus buques de guerra y aviones militares podrán ahora hacer escala y posicionarse así en la intersección de las principales rutas. El miércoles 19 de noviembre, Vladimir Putin recibió a Faure Gnassingbé,asociación en asuntos comerciales...

