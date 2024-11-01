edición general
Francia: ¿Hasta que punto es La France Insoumise anticapitalista?

Francia: ¿Hasta que punto es La France Insoumise anticapitalista?

El intercambio entre el filósofo Frédéric Lordon y La France Insoumise plantea algunas preguntas centrales para la estrategia ecosocialista a nivel internacional: ¿pueden las formaciones electorales de izquierda realmente desafiar al capitalismo?, y ¿qué distingue el anticapitalismo retórico del real?

#3 detectordefalacias
respuesta corta y al centro:

Pueden en tanto las personas que secundan estos proyectos estén en condición de secundarlos con algo más que palabras.
1 K 26
Supercinexin #2 Supercinexin
Gafapastas de sofá que serían incapaces ni de hacer una sola flexión o abdominal, no hablemos ya de utopías como hacer una dominada en abierto, teorizando sobre qué es o no es auténtico izquierdismo patanegra con certificado de garantía del Grupo de Amigos del Bolchevismo.

Pues nada, cuando lo tengan claro que avisen al votante gabacho sobre qué hay que votar para echar a la Presidenta Le Pen.
0 K 17
El_empecinado #1 El_empecinado
" y ¿qué distingue el anticapitalismo retórico del real?"

Es fácil, el retórico funciona.
0 K 7

