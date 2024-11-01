Francia descubre la mayor reserva de hidrógeno blanco del mundo

Francia ha descubierto el mayor yacimiento natural de hidrógeno blanco del mundo: hasta 250 millones de toneladas, más de la mitad de la producción mundial actual. Limpio y sin emisiones en su uso, algunos lo consideran un posible sucesor de los combustibles fósiles.

El hidrógeno blanco es hidrógeno molecular (H₂) que se forma de manera natural en el subsuelo a través de procesos geológicos como la serpentinización o la radiólisis. Se acumula en reservorios subterráneos, al igual que el petróleo o el gas natural, y podría extraerse sin generar