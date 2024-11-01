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Un fragmento de misil iraní alcanza la residencia del cónsul general de EEUU en Israel
Expertos policiales en desactivación de explosivos trabajaron para retirar del edificio un fragmento de cohete que penetró por la calle y llegó hasta el aparcamiento.
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cocolisto
Fragmento no, queremos lo gordo.
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pitercio
Fuego amigo
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pepel
Yankys go home.
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Asimismov
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Make America Go Away
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Onaj
Lo que quiere decir que las defensas funcionaron.
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yukatan
será más bien que el pepino llego a su destino pero no detono correctamente.......
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