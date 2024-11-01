edición general
La fragata francesa con 2,4 toneladas de cocaína atraca en A Coruña tras una operación internacional

Una operación conjunta de la Policía Nacional española y de las autoridades de Francia y Portugal permitió la incautación de 2.400 kilos de cocaína en una embarcación interceptada frente a las costas de Lisboa. En el operativo fueron detenidas cuatro personas, presuntamente vinculadas a una red internacional de tráfico de drogas. El cargamento y los arrestados fueron trasladados a A Coruña a bordo de una fragata de la Marina francesa, que permanece atracada en el muelle de Calvo Sotelo, donde se desarrolla el dispositivo policial y judicial.

ostiayajoder #4 ostiayajoder
2 toneladas menos de veneno en las calles.

Y un gran golpe contra la mafia, la tonelada q han decomisado se venderia en las calles por, literal, decenas de miles millones de euros

Ahora esos 250kilos se convertiran en humo en una central termica.
Meneanauta #9 Meneanauta *
Qué ha atracado? Una joyería?
Le dan a todo.
Wintermutius #2 Wintermutius
La policía ha descargado los 2.000kg de cocaína.
a69 #7 a69
#2 Lo han cargado en un camión pequeño, así que no será más de 1000kg
javibaz #6 javibaz
Que poco eficiente es el ejército francés, toda una fragata y solo 2,4 toneladas.
Imag0 #8 Imag0
Llegó a buen puerto, misión cumplida :roll:
Malinke #3 Malinke
A vender sin duelo; oferta en Galicia.
Rokadas98 #5 Rokadas98
Hay que ayudar a pagar la deuda cualquier cosa es buena.
