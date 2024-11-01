La fragata francesa con 2,4 toneladas de cocaína atraca en A Coruña tras una operación internacional

Una operación conjunta de la Policía Nacional española y de las autoridades de Francia y Portugal permitió la incautación de 2.400 kilos de cocaína en una embarcación interceptada frente a las costas de Lisboa. En el operativo fueron detenidas cuatro personas, presuntamente vinculadas a una red internacional de tráfico de drogas. El cargamento y los arrestados fueron trasladados a A Coruña a bordo de una fragata de la Marina francesa, que permanece atracada en el muelle de Calvo Sotelo, donde se desarrolla el dispositivo policial y judicial.
Y un gran golpe contra la mafia, la tonelada q han decomisado se venderia en las calles por, literal, decenas de miles millones de euros
Ahora esos 250kilos se convertiran en humo en una central termica.
Le dan a todo.
