Foto oficial del PP de la reunión de seguimiento de la emergencia en Adamuz
[C&P] Feijóo participa en la reunión de seguimiento de la emergencia en Adamuz junto al expresidente de Renfe, la ex directora general de Operaciones y el vicesecretario de Transportes
etiquetas
pp
adamuz
accidente
politica
politica
#1
candonga1
Tienen fotos más PPatéticas, cuando la nevada de 2018 que atrapó 3.500 vehículos en la AP-6:
#2
MiguelDeUnamano
Teatro, y del malo. Tiene pinta de idea de bombero, como en la DANA la toma de decisiones estuvo paralizada por la ausencia de Mazón, parece que quieren aparentar una "responsabilidad y capacidad de gestión" de la que carecen.
#3
ipanies
Feijóo haciendo cosas... Aunque no entiendo que cosa puede hacer al respecto de un accidente ferroviario desde un despacho sin tener mando sobre la gestión de nadie
Pero bueno, mejor que haga esto que no un "Mazón".
Pero bueno, mejor que haga esto que no un "Mazón".