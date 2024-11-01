edición general
Foto oficial del PP de la reunión de seguimiento de la emergencia en Adamuz  

[C&P] Feijóo participa en la reunión de seguimiento de la emergencia en Adamuz junto al expresidente de Renfe, la ex directora general de Operaciones y el vicesecretario de Transportes

#1 candonga1
Tienen fotos más PPatéticas, cuando la nevada de 2018 que atrapó 3.500 vehículos en la AP-6:  media
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Teatro, y del malo. Tiene pinta de idea de bombero, como en la DANA la toma de decisiones estuvo paralizada por la ausencia de Mazón, parece que quieren aparentar una "responsabilidad y capacidad de gestión" de la que carecen.
ipanies #3 ipanies
Feijóo haciendo cosas... Aunque no entiendo que cosa puede hacer al respecto de un accidente ferroviario desde un despacho sin tener mando sobre la gestión de nadie o_o
Pero bueno, mejor que haga esto que no un "Mazón".
