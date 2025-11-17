edición general
Los forenses concluyen que Pujol no tiene «capacidad procesal» de defenderse en el juicio

Los forenses concluyen que Pujol no tiene «capacidad procesal» de defenderse en el juicio

Barcelona (EFE).- Los médicos forenses que examinaron al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol han concluido que sufre un «deterioro cognitivo moderado», por lo que no está «en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio» ni dispone de «capacidad procesal» para defenderse. El informe, al que ha tenido acceso EFE, fue encargado por la Audiencia Nacional después de que la defensa de Pujol pidiera que el tribunal valorara su capacidad para ser juzgado y reclamara que pudiera seguir el juicio por videoconferencia.

ingenierodepalillos
La justicia, si es lenta, no es justicia.
1
Pertinax
¿Prucessa mal? Qué sorpresa.
1
obmultimedia
vaya por dios,
Cuantos años lleva este proceso en investigacion??? La derecha siempre se libra de pagar sus delitos.

Por cierto, lo han hospitalizado muy cerca de su casa, cosas de ser millonario.
2
Malinke
#1 la derecha catalana está auspiciada por la derecha española, si tienen seguro, (fachapass), no hay problema.
2
Leon_Bocanegra
#1 No es por defender al sinvergüenza ese, pero yo vivo a menos de 5 minutos de mi hospital de referencia y no tengo un puto chavo.
2
Pepepistolas
#1 Exactamente 13 años ; este hdgp ya se zafo de banca Catalana gracias a Felipe y cia y ahora tambien saldra de rositas porque la basura de PPPsoe les dan miedo los Puigdemont de turno ; una afrenta a Cataluña meter en el trullo a esta la familia mafiosa de mierda .
3
Quillotro
#1 Un poco más y son otros "forenses" los que tienen que analizarlo...
0
makinavaja
Otro ladrón sinvergüenza que se libra hasta de ser juzgado, y no será porque no lleven tiempo con ello... asco de justicia.... :wall: :wall:
0
woody_alien
#7 Si Pujol habla cae la monarquía. Van a alargarlo hasta que palme, y no falta mucho.
0
mikhailkalinin
A Pujol no le pasa nada. Siempre ha estado así.
0
hipernes
Pujol tiene amiguitos en todas partes, y uno que sea médico no costará de encontrar
0
mariopg
entre fachas se respetan
todo les da igual
0
Glidingdemon
Pues lo mismo que hará la tarada de Ayuso en su dia, la hija de fruta es tonta, como vamos a juzgar a una tonta, mejor la dejamos a su bola. Se lo están poniendo a huevo, por otro,lado me la suda si yoda esta toli, que le juzguen y si demuestran que es un corrupto ladrón que le quiten todo lo robado, encima sus hijos van a heredar un reino.
0
pedromoralesnn_62a8fccf7
Hombre , han esperado a que estuviese casi difunto para juzgarlo, vaya protección tiene este hombre
0

