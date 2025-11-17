Los forenses concluyen que Pujol no tiene «capacidad procesal» de defenderse en el juicio

Barcelona (EFE).- Los médicos forenses que examinaron al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol han concluido que sufre un «deterioro cognitivo moderado», por lo que no está «en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio» ni dispone de «capacidad procesal» para defenderse. El informe, al que ha tenido acceso EFE, fue encargado por la Audiencia Nacional después de que la defensa de Pujol pidiera que el tribunal valorara su capacidad para ser juzgado y reclamara que pudiera seguir el juicio por videoconferencia.