El fondo Cerberus pone en venta más de 500 pisos en alquiler en Valencia
Los inmuebles están distribuidos en diferentes edificios en lugar de en bloques completos y algunos estaban en arrendamiento con opción a compra
vivienda
valencia
#2
NPCMeneaMePersigue
Normal que vendan en breve la gente se irá de Valencia, verano a 40 grados, luego mas lluvias por el cambio climático, a esto le quedan 2 días
It's normal that they'll sell soon. People will leave Valencia, Spain, with summer temperatures of 40 degrees, then more rain due to climate change. There are only two days left.
0
K
20
#4
jaramero
#2
eso no lo ha traducido chatgpt
1
K
19
#5
EISev
#4
from lost to the river
there are only two days left
1
K
19
#9
jaramero
#5
shit yourself little parrot
1
K
19
#1
NPCMeneaMePersigue
Los fondos venden!!! el principio del fin de la burbuja inmobiliaria!
0
K
20
#7
hdptest001
*
#1
No sé si has leído tu propio envío.
El movimiento de Cerberus no es casual. Los fondos de inversión están aprovechando los precios máximos que ha alcanzado la vivienda para liquidar sus activos y conseguir ganancias.
Y no es sólo en la Comunidad Valenciana, está sucediendo en el resto de España.
Además, lamento decirte que aunque los fondos vendan sus activos inmobiliarios, el precio de la vivienda no va a bajar porque hay muchísimos factores que provocan la subida de precios; aunque todo puede resumirse en que la demanda está disparada y la oferta es muy reducida.
Y este tipo de operaciones se hacen en bloque, por lo que seguramente todos esos pisos los comprará otro fondo, no se van a vender uno a uno en el mercado.
0
K
9
#8
chavi
#7
aunque los fondos vendan sus activos inmobiliarios, el precio de la vivienda no va a bajar porque hay muchísimos factores que provocan la subida de precios; ..
¿Quieres decir que hay mucha gente dispuesta y que puede pagar esos precios ?
¿Estas seguro?
0
K
12
#10
omega7767
#7
"Los fondos de inversión están aprovechando los precios máximos que ha alcanzado la vivienda para liquidar sus activos y conseguir ganancias."
1) basicamente, fondos de inversión lucrandose de la vivienda, algo que está prohibido en nuestra constitución y que los dirigentes del estado deberían legislar para evitarlo. Hasta ahora los únicos partidos estatales que conozco querer prohibirlo son Podemos/Sumar
2) Cuando empiezan a vender por toda españa, igual es que se huelen una crisis
0
K
11
#3
chavi
Excelente noticia.
0
K
12
#6
aupaatu
*
Los grandes tenedores españoles ya pueden aprovechar para ampliar su cartera de viviendas
Igual tenían que regular las condiciones de comprar , porque esta claro que el mercado no se regula solo.
0
K
7
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
