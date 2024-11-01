Un fondo buitre desahucia a dos mujeres y un recién nacido: "Me engañaron, me acosaron y ahora me quieren echar"

Dos mujeres y un recién nacido serán desahuciadas el próximo 26 de mayo pese a cumplir con todos los parámetros de vulnerabilidad. Ya Amou y su hija adolescente, que acaba de dar a luz, llevan 20 años viviendo en su piso del barrio madrileños de Lucero, pero un fondo buitre internacional, Mona ITG, quieres desalojarlas después de engañarlas, ofreciéndoles una compra del inmueble que posteriormente rechazaron, y acosarlas, a través de una empresa de desokupación que hostigó y amenazó a la familia en la puerta de su casa.