edición general
32 meneos
32 clics
Un fondo buitre desahucia a dos mujeres y un recién nacido: "Me engañaron, me acosaron y ahora me quieren echar"

Un fondo buitre desahucia a dos mujeres y un recién nacido: "Me engañaron, me acosaron y ahora me quieren echar"

Dos mujeres y un recién nacido serán desahuciadas el próximo 26 de mayo pese a cumplir con todos los parámetros de vulnerabilidad. Ya Amou y su hija adolescente, que acaba de dar a luz, llevan 20 años viviendo en su piso del barrio madrileños de Lucero, pero un fondo buitre internacional, Mona ITG, quieres desalojarlas después de engañarlas, ofreciéndoles una compra del inmueble que posteriormente rechazaron, y acosarlas, a través de una empresa de desokupación que hostigó y amenazó a la familia en la puerta de su casa.

| etiquetas: fondo buitre , desahucio , desokupa , acoso
26 6 0 K 136 MADRID
6 comentarios
26 6 0 K 136 MADRID
Connect #1 Connect
Negra, musulmana, madre soltera, vulnerabilidad y alquiler social. Me temo que con ese perfil lo tienen muy jodido para que les ayuden. Tenían alquiler social porque al banco no le quedó otra, pero se sacó el piso de encima en cuanto pudo. Ahora los nuevos no están para leches y las han sacado a las bravas. Es lo malo de dejar estas cosas en manos privadas.
4 K 65
sleep_timer #2 sleep_timer *
#1 Pues miles de pobres siguen votando a los partidos que apoyan esas mierdas, a ver como se lo explicas tu.
1 K 25
Delapluma #3 Delapluma
#2 Es que se piensan que los pobres siempre son los otros, hasta que les toca a ellos. Entonces se echan las manos a la cabeza y "¡pero esto no es lo que me prometieroooooooooooon...!"
1 K 22
#4 Edwin.r
Y qué ha hecho con los 110.000€ que ha conseguido reunir? Porque en ese caso yo soy más vulnerable que ella. Ni vendiendo todo lo que tengo los consigo.
3 K 48
#5 harverto
Siempre es igual, "voto a estos porque los van a joder a todos, menos a mí"
1 K 23
Aguarrás #6 Aguarrás
Porque tampoco hay control ninguno.
Tengo más cerca de lo que me gustaría a cierta gente con alquiler social y son unos mentirosos compulsivos. Mienten a sus vecinos, a los asistentes sociales, a cualquiera que les pregunte por algo con lo que no quieren cumplir.
Luz enganchada desde hace años, subarrendando habitaciones, los críos sólo les valen para trincar ayudas, trapicheando con drogas, ruídos, comportamiento incívico, suciedad...
Y asuntos sociales no para de ayudarles pese a que claramente se ríen en su cara.
Como siempre, pagan justos por pecadores.
0 K 13

menéame