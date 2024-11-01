El folleto técnico del Cray-1: la supercomputadora de 1977 que alucinaba a los informáticos

Con sus 14 sencillas páginas, este folleto técnico del Cray-1
[PDF, 2,7 MB] es una auténtica delicia: una descripción somera del superordenador vectorial diseñado por Seymour Cray, que vio la luz entre 1976 y 1977. Se consideraba uno de los sistemas más potentes y exitosos de su época, todo un referente histórico en la computación de alto rendimiento.
La comparación con el Delorean, muy desafortunada.
Creo que hay algún emulador software, pero para estas cosas una implementación en FPGA es mucho más interesante.