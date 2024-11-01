edición general
El folleto técnico del Cray-1: la supercomputadora de 1977 que alucinaba a los informáticos

Con sus 14 sencillas páginas, este folleto técnico del Cray-1 [PDF, 2,7 MB] es una auténtica delicia: una descripción somera del superordenador vectorial diseñado por Seymour Cray, que vio la luz entre 1976 y 1977. Se consideraba uno de los sistemas más potentes y exitosos de su época, todo un referente histórico en la computación de alto rendimiento.

cosmonauta #2 cosmonauta *
Recuerdo una pregunta tonta de examen. ¿Cuanta memoria cache tenía un supercomputador tipo Cray?

La comparación con el Delorean, muy desafortunada.
0 K 12
frg #1 frg
Hace unos años implementaron todo el bicho en un FPGA.
0 K 12
Lyovin81 #3 Lyovin81 *
#1 Justo lo vi antes, qué pena que no esté portado a alguna placa más popular como la Altera DE10-nano o la Tang Nano 20k, porque le metía una tarde a trastear con el software seguro.
Creo que hay algún emulador software, pero para estas cosas una implementación en FPGA es mucho más interesante.
1 K 19

