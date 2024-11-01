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La Fiscalía lleva ante los tribunales por delito de odio al agitador Rubén Pulido y el pseudomedio ‘La Gaceta’ tras la denuncia de ACO

La Fiscalía lleva ante los tribunales por delito de odio al agitador Rubén Pulido y el pseudomedio ‘La Gaceta’ tras la denuncia de ACO

La investigación revela un posible delito de odio en la publicación de una información manipulada que promovía la discriminación del colectivo de personas de origen magrebí en España

| etiquetas: rubén pulido , la gaceta , aco , denuncia
20 6 1 K 296 Tribunales
2 comentarios
20 6 1 K 296 Tribunales
Mltfrtk #1 Mltfrtk
Bien hecho, ¡A por ellos! ¡Racistas a prisión!
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#2 Perrota
Es curioso como estas personas, que han estado 700 años bajo dominio musulmán y posiblemente tengan sangre musulmana, sean tan anti musulmanes. Pensaba que perro no comía perro. Amego.
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menéame