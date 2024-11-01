La Fiscalía lleva ante los tribunales por delito de odio al agitador Rubén Pulido y el pseudomedio ‘La Gaceta’ tras la denuncia de ACO

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#1
Mltfrtk
Bien hecho, ¡A por ellos! ¡Racistas a prisión!
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#2
Perrota
Es curioso como estas personas, que han estado 700 años bajo dominio musulmán y posiblemente tengan sangre musulmana, sean tan anti musulmanes. Pensaba que perro no comía perro. Amego.
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