La Fiscalía archiva la denuncia de Amama sobre el falso borrado de las mamografías contra el SAS

En el decreto de archivo, se deja muy claro que no se han hallado «evidencias directas de manipulación intencionada y que la caída de los servidores ha sido fruto de la saturación de los mismos, al no ser capaces de dar acceso a la cantidad de solicitudes de visionados de las imágenes correspondiente al módulo de servicio a los ciudadanos«. Además se deja patente que los datos clínicos que obran en la historia médica de las denunciantes «son íntegros, auténticos y coincidentes», y «no existe constancia técnica ni documental de que se haya produ

| etiquetas: fiscalía , amama , mamografía , expedientes
3 comentarios
#3 tyrrelco
#1 jooooooder, esa no la vi venir
XtrMnIO #2 XtrMnIO
Al final, la culpa es del informático.
