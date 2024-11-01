edición general
El fiscal general afronta la recta final de su juicio en el Supremo con el viento a favor de los primeros testimonios

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha superado el ecuador del juicio que se celebra en su contra en el Tribunal Supremo (TS) por una presunta filtración contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- con el viento de cola de las primeras sesiones, donde la mayoría de los testigos han ofrecido una versión favorable a sus intereses, pese al contrapunto del relato del querellante, que no dudó en culparle de haberle "matado públicamente".

angelitoMagno
¿Soy al único al que le parece una barbaridad que por filtrar un correo te puedan caer 6 años de cárcel?
Que no digo que no sea grave, pero 6 años de cárcel me parece muchísimo.
3 K 51
reithor
#2 hay que comparar con cosas comunes, por ejemplo cuanto le cayó a Farruquito
2 K 41
angelitoMagno
#3 Farruquito. Dos años de cárcel por homicidio imprudente y un año por omisión del socorro. Tres años que cumplió de forma integra, por cierto.
Es decir, filtrar un correo a la prensa de un caso judicial es el doble de grave que matar a una persona de forma accidental. {0x1f610}
2 K 30
meroespectador
#5 Un correo de el que el propio acusado había filtrado parte con falsedades.
2 K 36
WcPC
#2 Lo que me parece una barbaridad es que tengamos a un fiscal siendo juzgado con un total de 0 pruebas para hacerlo y teniendo muchas que demuestran que no lo ha hecho...
Que le caigan 6 años a un fiscal por revelación de secretos no me parece mal.
7 K 96
meroespectador
#6 No puede haber revelación de secretos cuando el primero que rompió el secreto fue Gonzalez Amador distribuyendo el correo con MAR y este con la prensa. Esto unido a que no hay ninguna prueba, además hay testimonios que aseguran que la filtración vino por otro lado, pues oye... este proceso es un paripé mediático.
1 K 25
WcPC
#12 Ya te he dicho que él no hizo nada...
Está en mi comentario...
Junto a que no existe ninguna prueba de que él lo hiciera y si varias de que no...
No entiendo tu comentario.
0 K 12
meroespectador
#14 Yo es que voy más allá, porque incluso en el supuesto que hubiera filtrado los correos, aquí el que rompió el secreto con la fiscalía fue Gonzalez Amador, del cual no sabemos a quien más reenvió el correo, a MAR seguro, que no sabemos con que otros periodistas lo compartió, si fue completo o la versión sesgada, no sabemos por que no se ha querido investigar, es todo un tremendo absurdo y son los primeros que tenían que haberles incautado móviles, ya que sus bulos son su estrategia de…   » ver todo el comentario
0 K 7
Mala
#2 Por supuesto que si. Además estas sentencias suelen llevar inhabilitaciones para el cargo ridículas. Cuando debería ser al reves y la inhabilitación debería se absoluta.
De todos modos, imagino que no es lo mismo que lo filtre el Fiscal General que la Señora de la limpieza.
1 K 30
angelitoMagno
#7 Imáginemos que este señor hubiera filtrado el correo. Esta persona sería un peligro en el desarrollo de su actividad profesional, pero en principio no debería ser peligroso yendo libre por la calle.

Por tanto, para mi, debería ser multa, inhabilitación, pero nunca cárcel.
2 K 44
meroespectador
#8 ¿Hablas de Gonzalez Amador?, por que es el único que ha confesado que ha compartido el correo, del resto no hay pruebas y además hay testimonios contrarios.
0 K 7
Jakeukalane
#15 no, está poniendo el hipotético de que el fiscal general lo hubiera filtrado cuando es obvio que no lo ha hecho.
0 K 11
meroespectador
#17 Bajo mi punto de vista, quien ha roto el secreto de las comunicaciones con la Fiscalía es Gonzalez Amador, el ha roto el secreto, no puede alegar que otros por hacer lo mismo que el, le han dejado indefenso, ante la propia fiscalía, es todo un tremendo absurdo para crear un "batiburrillo", desacreditar a las instituciones y si pillan un juez afín irse de rositas, de eso va todo esto.
1 K 25
pensacola
Yo sí te creo hermano
1 K 40
Antipalancas21
García Ortiz se convirtió el 3 de noviembre en el primer fiscal general en ser juzgado. Se enfrenta a hasta 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y un desembolso superior a 400.000 euros por, supuestamente, filtrar a la 'Cadena SER' durante la noche del 13 de marzo de 2024 un 'email' enviado el 2 de febrero por el abogado de González Amador, Carlos Neira, a Fiscalía ofreciendo que su cliente reconociera dos delitos fiscales a cambio de pactar y evitar la cárcel.
1 K 27
Dasmandr
Recordemos que el "viento a favor" que dice EP es que no hay ni una sola prueba a favor de la acusación, y múltiples a favor del encausado. Ya antes del proceso.
Pero había que montar el paripé, a mayor gloria de quién sabe qué intereses espurios.
1 K 14
OCLuis
Esto le ha servido de mucho al PP, aunque no sea condenado: ahora los tertulianos del pp en las tertulias y sus cargos desde las instituciones podrán decir que sánchez será recordado por esto.
0 K 13
meroespectador
Recordemos que este juicio es toda una verdadera farsa, la causa se elevó al supremo por el Juez Hurtado asegurando que el FGE había realizado revelación de secretos por orden del gobierno y no hay pruebas de lo primero, pero es que lo segundo ni aparece por ningún lado ni hay nada de ningún tipo. Esto es una verdadera farsa y si alguien debe de ser suspendido de sus funciones es el juez Hurtado por inventarse cosas.
0 K 7
dclunedo
Otro ser de luz que será condenado por el facherío...:tinfoil:
0 K 5

