El fiscal general afronta la recta final de su juicio en el Supremo con el viento a favor de los primeros testimonios

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha superado el ecuador del juicio que se celebra en su contra en el Tribunal Supremo (TS) por una presunta filtración contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- con el viento de cola de las primeras sesiones, donde la mayoría de los testigos han ofrecido una versión favorable a sus intereses, pese al contrapunto del relato del querellante, que no dudó en culparle de haberle "matado públicamente".
| etiquetas: juicio , en el supremo , fiscal general , afronta , recta final
Que no digo que no sea grave, pero 6 años de cárcel me parece muchísimo.
Es decir, filtrar un correo a la prensa de un caso judicial es el doble de grave que matar a una persona de forma accidental.
Que le caigan 6 años a un fiscal por revelación de secretos no me parece mal.
Está en mi comentario...
Junto a que no existe ninguna prueba de que él lo hiciera y si varias de que no...
No entiendo tu comentario.
De todos modos, imagino que no es lo mismo que lo filtre el Fiscal General que la Señora de la limpieza.
Por tanto, para mi, debería ser multa, inhabilitación, pero nunca cárcel.
Pero había que montar el paripé, a mayor gloria de quién sabe qué intereses espurios.