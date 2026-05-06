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El fiscal defiende ante el Supremo que es “posible” premiar aún más la confesión de Aldama

El fiscal defiende ante el Supremo que es “posible” premiar aún más la confesión de Aldama

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha defendido este miércoles en su informe final ante el Tribunal Supremo por el juicio sobre la trama de mascarillas del caso Koldo que “es posible” premiar aún más la confesión del presunto conseguidor, Víctor de Aldama,

| etiquetas: aldama , fiscal , anticorrupcion
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 Leon_Bocanegra
Y así, el fiscal ha propuesto para ello, aparte de la rebaja de pena, una mamadita de la mismísima jueza que lleva el caso
8 K 112
Deviance #4 Deviance
#1 Pero si es que encima es el que se ha llevado to la tajada, que cojones de delirio es esto.... pa fliparlo, es surrealista.
3 K 41
#5 lawerka
#1 Como fastidia que persigan a los delincuentes cuando son de los nuestros
1 K 22
#6 fingulod
#5 Más bien fastidia que no persigan los delincuentes cuando son de un tipo concreto.

Porque Aldama no deja de ser eso. El líder de la trama según la UCO, con otras muchas tramas, que todo apunta que sigue dedicándose a lo mismo, y tiene que quedar libre porque dice cosas sin pruebas que gustan a algunos.
1 K 17
#7 lawerka
#6 Lo de "sin pruebas" lo has comprobado tú o lo repites de alguien?
0 K 12
#8 fingulod
#7 ¿Te sirve del alegato del fiscal?
0 K 7
#9 lawerka
#8 Me sirve, pero todo
0 K 12
#12 fingulod *
#9 Por "todo" quieres decir "todo lo que va a favor de lo que quiero" ¿no?

Porque que Aldama es un chorizo está más que demostrado. Que se dedica a pagar comisiones para llevarse contratos, y tiene varios juicios por ello también. Y según la UCO es el líder, con el poco discutible argumento de que quien paga es el que manda.

Esa "declaración" es la inicial. Y ese "corroborada por otros elementos" es que le pillaron con el carrito del helado, y confesó lo que ya sabían para intentar librarse. No que haya puesto pruebas válidas en el juicio.
0 K 7
#13 lawerka
#12 www.youtube.com/watch?v=D4_9Iexoc6s

"Corroborada por otros elementos"
0 K 12
#11 lawerka
#8 www.youtube.com/watch?v=D4_9Iexoc6s

"Declaración corroborada por otros elementos"
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thorpedo #2 thorpedo
No vaya ser que el señor de Aldama tenga cositas de nosotros también ... PP dixit...
Pero es la hostia el corruptor saliéndole gratis la jugada...
2 K 27
javierchiclana #3 javierchiclana *
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A.more #14 A.more
El fiscal dice en su alegato que miente con respecto a pedro Sánchez y hay que premiarlo
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menéame