El fiscal defiende ante el Supremo que es “posible” premiar aún más la confesión de Aldama

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha defendido este miércoles en su informe final ante el Tribunal Supremo por el juicio sobre la trama de mascarillas del caso Koldo que “es posible” premiar aún más la confesión del presunto conseguidor, Víctor de Aldama,
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Porque Aldama no deja de ser eso. El líder de la trama según la UCO, con otras muchas tramas, que todo apunta que sigue dedicándose a lo mismo, y tiene que quedar libre porque dice cosas sin pruebas que gustan a algunos.
Porque que Aldama es un chorizo está más que demostrado. Que se dedica a pagar comisiones para llevarse contratos, y tiene varios juicios por ello también. Y según la UCO es el líder, con el poco discutible argumento de que quien paga es el que manda.
Esa "declaración" es la inicial. Y ese "corroborada por otros elementos" es que le pillaron con el carrito del helado, y confesó lo que ya sabían para intentar librarse. No que haya puesto pruebas válidas en el juicio.
"Corroborada por otros elementos"
"Declaración corroborada por otros elementos"
Pero es la hostia el corruptor saliéndole gratis la jugada...