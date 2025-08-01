El fin de la observación de la Tierra desde el espacio

(...) La administración Trump ha decidido que a final de año se eliminarán los satélites OCO que miden los niveles de CO2 atmosféricos. En este caso, no se trata de satélites viejos, e inclusive se cuestiona la legalidad de la medida, pero la orden es clara: se debe forzar la reentrada de los satélites, lo cual comportará su destrucción. Si la orden finalmente se ejecuta, el daño estará hecho, pues reemplazar estos satélites requeriría años. La intencionalidad política es clara: hay que dejar de medir el CO2.
| etiquetas: observación de la tierra , espacio , nasa , clima , satélites
Recordemos que tampoco hace tanto tanto tiempo, Vance era bastante critico con Trump. Aquí un ejemplo de varios:
x.com/patriottakes/status/1846976348004192596
Yo creo que Vance de presidente no se dejaría llevar por tarados mentales tipo Miller.
Ese, Stephen Miller, es el peligroso.
Con él, el primer día de presidente ya tendrías campos de concentración por todo el país, con cámara de gas incluido.
Además, Trump tiene los niveles de valoración por los suelos. Vance probablemente no quiera eso durante su primer mandato.1
Así lo veo yo.
Decenas de miles de personas inocentes ya están 'muriendo' (un hecho irreversible) gracias a sus políticas de ... y muchas más podemos acabar fácilmente en el hoyo de aquí a 3 años