edición general
3 meneos
31 clics
El fin del dinero FIAT y del Dolar como reserva mundial

El fin del dinero FIAT y del Dolar como reserva mundial

Video descriptivo sobre el dinero y las inflación explicado desde Roma hasta la actualidad. Como los imperios han ido devaluando su moneda.

| etiquetas: dinero , fiat , dolar , reserva , mundial , crisis , economía
2 1 0 K 20 actualidad
sin comentarios
2 1 0 K 20 actualidad

menéame