Filmin contra el matonismo

Los autores de las pintadas son los mismos que luego se quejan del trumpismo o la ultraderecha cuando estos utilizan exactamente las mismas herramientas que no son otras que la deslegitimación del adversario, la presión colectiva y el señalamiento como forma de debate, solo que envueltas en una retórica distinta y con la convicción, siempre tranquilizadora, de estar en el lado correcto de la historia.
Anda, ya tienen identificados a los autores de las pintadas?
Ojo, no estoy equiparando ni jugando a "todos son iguales"... solo comparo el argumentario. Los grupos pequeños piden libertad (de religión, de expresión..., y los grandes, proteger a la población de ideas tóxicas, de mentiras... e incluso a veces, disfrazados de "libertad"
"El documental ‘Ícaro: la semana en llamas’, un elogio desvergonzado a la Policía Nacional que Filmin ha incluido en su catálogo.
El filme se abre y se cierra con la bandera española y se construye básicamente con tres elementos: los audios de la comunicación interna de los agentes en pleno trabajo, las entrevistas de estudio con testimonios suyos, e imágenes, muchas de la misma policía, de las manifestaciones.… » ver todo el comentario
jejee si pica es que está curando