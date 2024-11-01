edición general
15 meneos
107 clics
Filmin contra el matonismo

Filmin contra el matonismo

Los autores de las pintadas son los mismos que luego se quejan del trumpismo o la ultraderecha cuando estos utilizan exactamente las mismas herramientas que no son otras que la deslegitimación del adversario, la presión colectiva y el señalamiento como forma de debate, solo que envueltas en una retórica distinta y con la convicción, siempre tranquilizadora, de estar en el lado correcto de la historia.

| etiquetas: matonismo , filmin , independentismo
14 1 3 K 53 cultura
13 comentarios
14 1 3 K 53 cultura
#1 Leon_Bocanegra
Para más inri, los autores de las pintadas son los mismos que luego se quejan del trumpismo o la ultraderecha...

Anda, ya tienen identificados a los autores de las pintadas?
1 K 25
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
Menudos chiflados...
1 K 25
#3 ombresaco
Pues en el aspecto teórico estoy completamente de acuerdo, pero por el práctico, resulta que si cada equipo juega con unas normas diferentes, es un poco difícil. Ojo, esto lo pueden aplicar todos, desde los independentistas, trumpistas, nacionalistas centralistas y periféricos... si una vez que eres el bueno, te permites hacer cosas malas porque el fin justifica los medios...

Ojo, no estoy equiparando ni jugando a "todos son iguales"... solo comparo el argumentario. Los grupos pequeños piden libertad (de religión, de expresión..., y los grandes, proteger a la población de ideas tóxicas, de mentiras... e incluso a veces, disfrazados de "libertad"
1 K 24
elTieso #4 elTieso
No podemos permitir que los matones marquen la agenda, muy de acuerdo, el problema es que los matones ya están en todas partes, hasta en la presidencia de EE.UU., y la cultura solo es un campo más para estos desgraciados.
1 K 24
cocolisto #11 cocolisto *
Otra forma de ver las cosas que no pongo en meneame.net por ser muro de pago.

"El documental ‘Ícaro: la semana en llamas’, un elogio desvergonzado a la Policía Nacional que Filmin ha incluido en su catálogo.
El filme se abre y se cierra con la bandera española y se construye básicamente con tres elementos: los audios de la comunicación interna de los agentes en pleno trabajo, las entrevistas de estudio con testimonios suyos, e imágenes, muchas de la misma policía, de las manifestaciones.…   » ver todo el comentario
1 K 23
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
#0 me alegro que estés a favor de evitar el matonismo y el acoso a gente :roll:
0 K 20
imparsifal #6 imparsifal
#5 Y yo de que votes errónea y todos vean que te paga Israel
0 K 13
NPCMeneaMePersigue #7 NPCMeneaMePersigue
#6 Obvio que voy a votar errónea a algo que empieza con una comparación entre pintadas y nazis que bombardean países es claramente erroneo
0 K 20
imparsifal #8 imparsifal *
#7 Obvio que te paga Israel. Tengo pruebas que cada mañana te vas a almosad
0 K 13
NPCMeneaMePersigue #9 NPCMeneaMePersigue
#8 Por supuesto, fui parte del boycott mas grande de la historia a Israel y me paga Israel xD xD

jejee si pica es que está curando ;)
0 K 20
imparsifal #10 imparsifal
#9 Mis centillones de amigos en reditt y forozumbados.com ya tienen en sus manos tu expediente.
0 K 13
NPCMeneaMePersigue #12 NPCMeneaMePersigue
#10 esto es intolerable! te expulso de nohaynadienotame y expulsaré a todos antes de que esto se hunda
0 K 20
imparsifal #13 imparsifal *
#12 Entonces no me quedará otra que cambiar mi nick a NPCMenameMePersigueMepersigue
0 K 13

menéame