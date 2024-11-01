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La FIFA toma medidas severas contra Israel imponiendo multa de 165.000 euros

La FIFA toma medidas severas contra Israel imponiendo multa de 165.000 euros

Tras una propuesta presentada por la Federación Palestina (PFA) en el 74 Congreso de la FIFA y la posterior decisión del Consejo del organismo de encomendar a la Comisión que investigara el caso, esta ha decidido sancionar a la IFA "por incumplir los artículos 13 y 15 del Código Disciplinario". Así, impone a la IFA una multa de 150.000 francos suizos, se le envía una advertencia por su conducta y se le ordena que "exhiba en los próximos tres partidos" una pancarta que diga "Football Unites the World – No to Discrimination".

| etiquetas: fifa , israel , sanción , palestina
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2 comentarios
6 1 0 K 114 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin
JAJAJAJAJAJAJAJA
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manuelpepito #2 manuelpepito
Joder con la FIFA. Que dureza. Y ahora Trump, que tiene el premio de la paz de la FIFA seguro que le mete una sanción acojonante también.
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