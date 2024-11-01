La FIFA toma medidas severas contra Israel imponiendo multa de 165.000 euros

Tras una propuesta presentada por la Federación Palestina (PFA) en el 74 Congreso de la FIFA y la posterior decisión del Consejo del organismo de encomendar a la Comisión que investigara el caso, esta ha decidido sancionar a la IFA "por incumplir los artículos 13 y 15 del Código Disciplinario". Así, impone a la IFA una multa de 150.000 francos suizos, se le envía una advertencia por su conducta y se le ordena que "exhiba en los próximos tres partidos" una pancarta que diga "Football Unites the World – No to Discrimination".