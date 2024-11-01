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La FIFA abre expediente a España por los cánticos de "musulmán el que no bote" en Cornellá durante el partido ante Egipto

La RFEF ha recibido una comunicación del máximo organismo internacional sobre la apertura de un 'procedimiento disciplinario'.

| etiquetas: fifa , racismo , españa
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1 comentarios
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#1 asgard_gainsborough
a España -> a la Real Federación Española de Fútbol.
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