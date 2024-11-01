En su fiesta de Nochevieja Trump dijo que su propósito para año nuevo era "la Paz en el mundo"... 3 días después invade Venezuela [ENG]

En la fiesta se pudo escuchar el "ICE ICE Baby" de Vanilla Sky y una tortuga ninja salió al escenario a bailar. Stephen Miller también estuvo en esa fiesta, días antes de dirigir la operación militar contra Venezuela. Trump luego anunció que EEUU gobernará Venezuela, en el mismo edificio en el que días antes había prometido paz mundial. Su propósito de año nuevo ha durado 72 horas.