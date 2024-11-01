edición general
En su fiesta de Nochevieja Trump dijo que su propósito para año nuevo era "la Paz en el mundo"... 3 días después invade Venezuela [ENG]

En la fiesta se pudo escuchar el "ICE ICE Baby" de Vanilla Sky y una tortuga ninja salió al escenario a bailar. Stephen Miller también estuvo en esa fiesta, días antes de dirigir la operación militar contra Venezuela. Trump luego anunció que EEUU gobernará Venezuela, en el mismo edificio en el que días antes había prometido paz mundial. Su propósito de año nuevo ha durado 72 horas.

| etiquetas: venezuela , invasión , paz , opinión , nochevieja , propósito
#2 Leclercia_adecarboxylata *
Esto sirve para recordar que a Trump le importa una mierda la paz y que nos miente a todos descaradamente en la cara. No sorprende ya pero aún hay muchos que piensan que lo hace para "liberar a un pueblo", para conseguir su felicidad y su satisfacción personal. Y sinceramente da mucha lástima. Sólo hay que ver cómo los partidarios animaban el ataque para horas después ver cómo Trump rechazaba a la oposición venezolana.

No lo hace por la paz, lo hace por petróleo, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta.

En redes sociales veo textos como el que pongo en la imagen. Qué fácil es invadir cuando la gente no piensa, ni siquiera en lo más obvio.  media
pepel #6 pepel *
Son 2 días después. Cuando se le bajó la borrachera.
#1 davidvsgoliat
La qué?
#3 bizcobollo
#1 La # mayor
Milmariposas #4 Milmariposas
#1 Supuestamente, la paz...
Ferran #5 Ferran
#1 He añadido Paz.
makinavaja #7 makinavaja
Para Trump el mundo es EEUU... nada más...
