Ferraz deja en manos del PSOE extremeño investir a Guardiola aunque recuerda que el PP no votó a Vara en 2023

El PSOE deja en manos de su militancia extremeña decidir si facilita la investidura de María Guardiola, recuerda que el PP no apoyó a Fernández Vara en 2023 y critica que los populares prefieran pactar con Vox. Montse Mínguez afirma que cualquier acuerdo debe votarse internamente y reprocha a Guardiola haber convocado elecciones anticipadas. El PSOE asume que su resultado en Extremadura fue malo y que debe movilizar al electorado. Defiende que solo los socialistas pueden frenar el avance de la ultraderecha.