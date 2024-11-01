edición general
1 meneos
2 clics

Ferraz deja en manos del PSOE extremeño investir a Guardiola aunque recuerda que el PP no votó a Vara en 2023

El PSOE deja en manos de su militancia extremeña decidir si facilita la investidura de María Guardiola, recuerda que el PP no apoyó a Fernández Vara en 2023 y critica que los populares prefieran pactar con Vox. Montse Mínguez afirma que cualquier acuerdo debe votarse internamente y reprocha a Guardiola haber convocado elecciones anticipadas. El PSOE asume que su resultado en Extremadura fue malo y que debe movilizar al electorado. Defiende que solo los socialistas pueden frenar el avance de la ultraderecha.

| etiquetas: ferraz , psoe , extremadura , investidura , guardiola
1 0 0 K 16 actualidad
1 comentarios
1 0 0 K 16 actualidad
#1 surco *
A mi no me parece mal, pero tiene que haber un acuerdo nacional para hacerlo en todos los sitios. Y de manera reciproca
0 K 12

menéame