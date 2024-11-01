La feria del vino de París refleja el auge de las bebidas con poco o nada de alcohol

Como abstemia francesa, Justine Bobin sabe lo difícil que puede ser no tomar en un país donde el vino, la cerveza y otras bebidas alcohólicas todavía lubrican muchas interacciones sociales, aunque Francia esté menos enganchada al alcohol que antes. “La gente está convencida de que no puedes divertirte si no tomas alcohol en Francia”, afirma. Los productores de las llamadas bebidas sin o bajas en alcohol buscan beneficiarse de los cambios en gustos y hábitos, en especial en los adultos jóvenes, más conscientes de los daños del alcohol.
| etiquetas: vino , sin alcohol , parís , bebidas
Me llama la atención que en Francia es difícil encontrar una cerveza sin alcohol en ningún bar o restaurante.Así están...
Y más cuando se trata de objetivos tan sugerentes como el vino sin alcohol o, en general, cualquier versión de una bebida o alimento distinta a la
tradicionalde toda la vida de nuestro señor.
Solo lo bebo para pillar el puntito