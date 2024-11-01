edición general
La feria del vino de París refleja el auge de las bebidas con poco o nada de alcohol

Como abstemia francesa, Justine Bobin sabe lo difícil que puede ser no tomar en un país donde el vino, la cerveza y otras bebidas alcohólicas todavía lubrican muchas interacciones sociales, aunque Francia esté menos enganchada al alcohol que antes. “La gente está convencida de que no puedes divertirte si no tomas alcohol en Francia”, afirma. Los productores de las llamadas bebidas sin o bajas en alcohol buscan beneficiarse de los cambios en gustos y hábitos, en especial en los adultos jóvenes, más conscientes de los daños del alcohol.

cocolisto #6 cocolisto
En eso España destaca.Hay muy buenas y variadas cervezas sin alcohol.Tambien las hay mediocres y malas,claro,como en todo,pero si das con alguna que te guste y tienes reparo con el alcohol puedes prescindir de éste sin problema.
Me llama la atención que en Francia es difícil encontrar una cerveza sin alcohol en ningún bar o restaurante.Así están...
Cuñado #2 Cuñado
Fantástica noticia para que los cuñados saquemos a relucir todo nuestro potencial :hug:
reivaj01 #5 reivaj01
#2 Un cuñao necesita del alcohol para desplegar su arsenal de turras
g3_g3 #8 g3_g3
#5 A ti sin embargo no te hace falta alcohol alguno para dar la turra.
Cuñado #10 Cuñado
#5 A ver, ayuda, pero los verdaderos cuñados podemos pontificar sobre cualquier cosa incluso antes del primer carajillo de la mañana 8-D

Y más cuando se trata de objetivos tan sugerentes como el vino sin alcohol o, en general, cualquier versión de una bebida o alimento distinta a la tradicional de toda la vida de nuestro señor.
#1 Pitchford *
A mí las bebidas con alcohol me encantan por su sabor, pero me sientan como un tiro, con dolor de cabeza antes de ponerme contento. Es muy difícil conseguir sabrosos vinos o cócteles sin alcohol (ay, el negroni...), sin excesivo dulzor. Solo la cerveza sin está bastante buena.. Bueno, y la kombucha Komvida..
Cuñado #3 Cuñado
#1 Alguna cerveza sin decente? No he probado muchas, pero la experiencia en general ha sido bastante decepcionante.
#4 Pitchford *
#3 La verdad es que no soy muy fan de la cerveza, quizá por éso me parecen aceptables en general las sin para acompañar una tapa. Solo hay unas pocas 0,0 que no me gustan, que me saben a malta, un poco dulzonas.. La Ámbar y la Coronita me gustan, son muy suaves..
Cuñado #11 Cuñado
#4 De la Ámbar conozco la 1900 y no está mal. Le daré un cate a ver.
#12 indi11
#11 #4 yo te recomiendo las de estrella Galicia (rubia o tostada) la del águila sin filtrar 0,0 está bien y si tienes un hipermercado cerca las ipa sin alcohol suelen estar logradas yno suelen tener el sabor dulzón, lo cual se agradece
Cuñado #13 Cuñado
#12 Gracias! :hug: Tomo nota.
Arlekino #14 Arlekino
#4 ya se ve que no eres fan de la cerveza, de ahí que te guste la Coronita
Autarca #16 Autarca
#15 No me entusiasma el vino

Solo lo bebo para pillar el puntito
Autarca #7 Autarca
Yo para tomar esas porquerías prefiero el agua
#9 Pitchford
#7 Más sana sin duda... Pero si no tienes sed y bebes por placer y/o por alternar, poco satisfactoria..
Arlekino #15 Arlekino
#7 te sorprendería lo buenos que están los vinos 0’0 aquí en Francia!!
