edición general
20 meneos
38 clics

Felipe González, vendido a la derecha, a sueldo de un accionista de COPE y empresario millonario

Los constantes acercamientos a la derecha política, mediática y económica del expresidente socialista Felipe González se entienden mejor si la conversación parte de un hecho probado: su posición de privilegio, desde el año 2019, en el organigrama de una filial del Grupo Boluda, una empresa naviera de transportes marítimos perteneciente al empresario Vicente Boluda Fos, que también es, desde febrero de 2026, accionista de la COPE al 7%. Estos datos fueron publicados respectivamente por el diario El Mundo y DirComfidencial, y ElPlural los ha corr

| etiquetas: felipe gonzález , cope , psoe , derecha
16 4 1 K 183 politica
11 comentarios
16 4 1 K 183 politica
Cehona #6 Cehona
Isidoro abandonó el marxismo y abrazó el capitalismo salvaje.
2 K 33
manuelpepito #1 manuelpepito
Hace años que este impresentable no se esconde, nada nuevo.
1 K 24
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#1 Lo que sí es nuevo es que esto lo diga El Plural.
3 K 60
josde #9 josde
#5 Por fin se han dado cuenta, eso si han tardado.
1 K 36
TipejoGuti #7 TipejoGuti
#1 Lo peor no es que se esconda, es que encima se enseña. Ha lanzado la campaña del PP en Andalucía.
0 K 12
pepel #10 pepel *
Y inversor del fondo de Bernard Lawrence Madoff, creador de la crisis de 2008.

¿Ya recuperaste TODOS tus activos, "Isidoro"?
1 K 21
#8 muerola
Este si que entra en la pugna de peor presidente y ex presidente de la historia reciente , compite muy de cerca con Aznar
1 K 20
JackNorte #3 JackNorte
Hay gente que se cree o quizas otros creen que representa unos valores , y solo representan los valores que paguen mas , y entre corruptos siempre hay mas dinero.
0 K 14
Cometeunzullo #2 Cometeunzullo
El viejo no quiere caer en la irrelevancia y se vende a quien sea por seguir dando titulares.
0 K 10
mis_cojones_en_bata #4 mis_cojones_en_bata
¿Puertas giratorias? ¿De que puertas me hablas usted?
0 K 10
#11 pirat
Igual si hubiera sufrido a un expresidente tan tocapelotas como él, no actuaría así.
0 K 9

menéame