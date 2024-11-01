Felipe González, vendido a la derecha, a sueldo de un accionista de COPE y empresario millonario

Los constantes acercamientos a la derecha política, mediática y económica del expresidente socialista Felipe González se entienden mejor si la conversación parte de un hecho probado: su posición de privilegio, desde el año 2019, en el organigrama de una filial del Grupo Boluda, una empresa naviera de transportes marítimos perteneciente al empresario Vicente Boluda Fos, que también es, desde febrero de 2026, accionista de la COPE al 7%. Estos datos fueron publicados respectivamente por el diario El Mundo y DirComfidencial, y ElPlural los ha corr