Feijóo relaciona la regularización de migrantes con posibles atentados por Irán: "Es una temeridad"

Feijóo ha dado un paso más al relacionar directa y expresamente la regularización con un posible incremento del riesgo de atentados terroristas. “La guerra de Oriente Medio es un grave problema y en los próximos meses se incrementará la alerta antiterrorista”, ha afirmado.Feijóo ha añadido a continuación, enlazando todas sus afirmaciones: “Y en este momento es una temeridad el efecto llamada”.
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¿Atentados perpetrados por EE.UU o Israel, no?
Porque el 11M se supone que fue un golpe propiciado por que España (Aznar) metió las narices en donde no le llamaban.
Sí, y la tierra es un plato boca abajo.
Pues no se a que espera para condenarla el espantapajaros este...
¿No es tan difícil, no?
Y otra cosa, cansado de que tilden a los Iraníes y su gobierno de gente oscura y siniestra, cuando tenemos a estos salvajes y psicópatas asesinos propagando el terror en oriente medio.
Solo había que escuchar ayer a Javier Solana destacando que el nivel cultural de los… » ver todo el comentario