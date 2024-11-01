Feijóo relaciona la regularización de migrantes con posibles atentados por Irán: "Es una temeridad"

Feijóo ha dado un paso más al relacionar directa y expresamente la regularización con un posible incremento del riesgo de atentados terroristas. “La guerra de Oriente Medio es un grave problema y en los próximos meses se incrementará la alerta antiterrorista”, ha afirmado.Feijóo ha añadido a continuación, enlazando todas sus afirmaciones: “Y en este momento es una temeridad el efecto llamada”.