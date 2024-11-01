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Feijóo relaciona la regularización de migrantes con posibles atentados por Irán: "Es una temeridad"

Feijóo relaciona la regularización de migrantes con posibles atentados por Irán: "Es una temeridad"

Feijóo ha dado un paso más al relacionar directa y expresamente la regularización con un posible incremento del riesgo de atentados terroristas. “La guerra de Oriente Medio es un grave problema y en los próximos meses se incrementará la alerta antiterrorista”, ha afirmado.Feijóo ha añadido a continuación, enlazando todas sus afirmaciones: “Y en este momento es una temeridad el efecto llamada”.

| etiquetas: feijoo , iran , atentados
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17 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 Godoferoz
Joder si por algo puedo poner la mano en el fuego sin temor alguno es que ningun irani va a poner una bomba en España como no sea para ponerla en una sede de vox o el pp
8 K 96
EldelaPepi #5 EldelaPepi *
#1 #3 #4 No os había leído, pero es tal cual.

¿Atentados perpetrados por EE.UU o Israel, no?
Porque el 11M se supone que fue un golpe propiciado por que España (Aznar) metió las narices en donde no le llamaban.
2 K 40
#10 omega7767
#5 a es cierto{lol} , el 11M fue ETA
1 K 18
EldelaPepi #17 EldelaPepi
#10
Sí, y la tierra es un plato boca abajo. xD
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#9 Pitchford
#1 Pues es lógico que él esté preocupado entonces...:shit:
0 K 16
aPedirAlMetro #12 aPedirAlMetro *
#1 "La guerra de Oriente Medio es un grave problema y en los próximos meses se incrementará la alerta antiterrorista"
Pues no se a que espera para condenarla el espantapajaros este... xD
0 K 8
Galero #14 Galero
#1 Eso te lo apaña el Mossad con un busca, un clip y laca de pelo Nelly. El resto ya queda a cuenta de El Mundo y los patriotas de banderín.
1 K 16
#3 omega7767
¿temeridad como a la guerra ilegal que nos llevó su jefe Aznar?
3 K 56
obmultimedia #2 obmultimedia
Esta completamente desatado y ansioso por dormir en La Moncloa previo peaje poniendole el culo a Abascal para conseguir el objetivo.
1 K 29
#7 MiCuñao
En serio que en el PP no hay nadie minimamente normal para candidata a presidente?
1 K 24
MiguelDeUnamano #13 MiguelDeUnamano
#7 Si en el PP pusiese un candidato mínimamente normal, sus votantes se irían a Vox.
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#4 Leon_Bocanegra
Le habrá venido a la memoria el brutal atentado que nos comimos cuando su líder nos metió donde no debía meternos.
2 K 23
#6 Leclercia_adecarboxylata *
Pues si le preocupa que haya ataques, que se una al "no a la guerra".

¿No es tan difícil, no?
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SeñorPresunciones #15 SeñorPresunciones
Allanando el camino a la CIA y al Mosad. Feijóo es un traidor vendepatrias. Los muertos que hagan falta con tal de subirse a la poltrona.
0 K 12
#11 Dedalos *
Este traidor de Feijoo está preparando la coartada para un atentado de bandera falsa de nuestros "aliados" por no alinearnos con el ataque a Irán, el cual le daría eventualmente el gobierno por un vuelco electoral.

Y otra cosa, cansado de que tilden a los Iraníes y su gobierno de gente oscura y siniestra, cuando tenemos a estos salvajes y psicópatas asesinos propagando el terror en oriente medio.

Solo había que escuchar ayer a Javier Solana destacando que el nivel cultural de los…   » ver todo el comentario
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#16 okeil
Se ha acercado a Bruselas a defender sus intereses frente a los españoles, al 75% que dice que no a la guerra desde hace 15 días.
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GambasConFimosis #8 GambasConFimosis
Por parte de quien? de los terroristas sunitas financiados por los países del golfo, o por los otros que no comen cerdo ni trabajan los sábados?
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menéame