Feijóo recurre a Europa para aclarar las causas del accidente de Adamuz y contra la regularización masiva de migrantes

Feijóo ha participado este sábado de la reunión de los líderes del Partido Popular Europeo (PPE) en Zagreb (Croacia) y ha puesto sobre la mesa, según un comunicado de su partido, "tres asuntos de vital importancia para España": la crisis ferroviaria, la política migratoria y la protección del campo.

4 comentarios
Kasterot #1 Kasterot
Ahora el presidente de puedo pero no quiero dice cada extranjero se debe regularizar de uno en uno ñ.
Pues si nos sobran los fumcionarios a ver cómo lo arregla "puedoperonoquiero" Seguramente lo harán subcontratando los servicios de regularización a alguien conocido y con buenas referencias en el partido
1 K 18
#2 Horkid
Hipocrita: Feijoomonto una secretaria especifica en el PP para atraer y facilitar la inmigración latina:
0 K 15
oceanon3d #3 oceanon3d *
Emierdando el servicio ferroviario español en UE por sacar ventaja política.

En un mierda a escala sideral.

Se me vino a la cabeza lo que ha aportado a España el PP en la democracia... Aznar, Rajoy y más que posiblemente Feijoo.

Tres mierdas de lo más fétido que se pueda uno imaginar. Menudo olfato el de sus votantes.
0 K 9
#4 OTANASIA
Creo que se han pasado con el bótox y le ha llegado algo al cerebro. Aparte que le han dejado la cara como el culo de un octagenario que no ha visto el sol, no es normal la marcialidad de este hombre contra su propio país. A ver si Sánchez aprende y no apoya a esta porquería franquista cuando, por ejemplo, monten causas contra los catalanes por cauces que chirrían desde el principio.
0 K 8

