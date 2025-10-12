Feijóo: "Estoy animado, mi pareja no está en el juzgado, mi hermana tampoco y mi número dos no está en la cárcel"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que está "bastante animado", en respuesta al 'Ánimo, Alberto' que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le lanzó en la última sesión del control al Gobierno en el Congreso. "Mi pareja no está en el juzgado, mi hermana tampoco y número dos no está en la cárcel", ha asegurado a los medios en los tradicionales corrillos con periodistas en la recepción en el Palacio Real del 12 de octubre.