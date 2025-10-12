edición general
Feijóo: "Estoy animado, mi pareja no está en el juzgado, mi hermana tampoco y mi número dos no está en la cárcel"

Feijóo: "Estoy animado, mi pareja no está en el juzgado, mi hermana tampoco y mi número dos no está en la cárcel"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que está "bastante animado", en respuesta al 'Ánimo, Alberto' que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le lanzó en la última sesión del control al Gobierno en el Congreso. "Mi pareja no está en el juzgado, mi hermana tampoco y número dos no está en la cárcel", ha asegurado a los medios en los tradicionales corrillos con periodistas en la recepción en el Palacio Real del 12 de octubre.

mmlv
Y me paga las vacaciones un narco

Chipaos esa pringaos
14
valandildeandunie
Hostia, buen dardo a Isabel con lo de su noviete, Tomasote y el alcohólico de MAR.
12
nereira
Solo es cuestión de tiempo
8
#2 exeware
#1 o jueces amigos
3
Asimismov
#8 Go to #1
0
Barney_77
#1 Bueno, pero lo que ha dicho es verdad y es algo que no puede decir Pedro Sanchez
2
#8 Nusku
Su mujer con una mansión ilegal, su hermana con el tema de Eulen y su cuñado con el de Universal Support.
6
Sandevil
#8 y librando, así que normal que esté animado :troll:
0
Galero
#8 Su mujer está en el alambre, a ver si ya escupió hacia arriba.
0
#3 tromperri
Y no soy presidente porque no he querido, ha rematado.
5
JackNorte
Dime de lo que presumes....
1
Andreham
Está sacando pecho de que la justicia no es justicia.

El futuro presidente del país, señores y señoras.
1
MiguelDeUnamano
#16 Como quien contrata a un sicario para matar a la mujer, al hermano y al número dos de la competencia y luego saca pecho porque los suyos siguen vivos.
1
Malinke
No sé quién es el número dos de su partido, pero su hermana y su pareja sí podían estar investigadas y enjuiciadas con un juez y una jueza adecuada.
1
Lenari
Feijóo no tiene ingenio para esto. Este zasca lo llevaba preparado, pero Sánchez se lo ha puesto en bandeja. Esto es un KO en toda regla.
1
rogerius
#7 Pero si lo lleva repitiendo desde hace meses. Ya ni cotiza. Bueno, lo de que está animado es la primera vez.
2
Asimismov
#9 es que Sánchez le dijo:
¡Ánimo, Alberto!
Y ya está más animado
1
Donal_Trom
Recordemos que Feijoo llegó al liderazgo del PP tras expulsar a Pablo Casado por insinuar que Ayuso era una corrupta.
1
YoSoyTuPadre
A ver, algo mentirosillo sí es, sí que andan en juezgados por incumplir la ley
xornalgalicia.com/galicia/indice-corrupcion-sistemica-de-galicia/feijo
0
Estoeslaostia
Y lo dirá en serio.....
0
#20 Cntrl
Las verdades duelen, jajjaja
0

