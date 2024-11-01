Feijóo critica la politización de la tragedia de la DANA y le retratan así: "Acabas de politizar tu pésame"

Las palabras de Feijóo, que no ha hecho otra cosa que culpar al Gobierno de este asunto mientras Carlos Mazón sigue en el cargo tras la desastrosa gestión de la catástrofe, han provocado un aluvión de críticas: "Acabas de politizar tu pésame. Con haberte ahorrado el último párrafo habrías disimulado." "Es vergonzoso que recuerdes a las víctimas mientras mantienes en el cargo a Mazón, responsable de una gestión criminal, y que todavía no ha sido capaz de explicar dónde estaba mientras la gente moría..."