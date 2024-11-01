Feijóo convoca una reunión de seguimiento por el accidente de Adamuz con el expresidente de Renfe

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado este lunes una reunión de seguimiento de la emergencia tras el accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba) a la que asistirán el expresidente de Renfe y actual presidente de la fundación Reformismo21, Pablo Vázquez y la exdirectora general de Operaciones de la compañía Berta Barrero.