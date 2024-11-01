edición general
6 meneos
18 clics
Feijóo convoca una reunión de seguimiento por el accidente de Adamuz con el expresidente de Renfe

Feijóo convoca una reunión de seguimiento por el accidente de Adamuz con el expresidente de Renfe

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado este lunes una reunión de seguimiento de la emergencia tras el accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba) a la que asistirán el expresidente de Renfe y actual presidente de la fundación Reformismo21, Pablo Vázquez y la exdirectora general de Operaciones de la compañía Berta Barrero.

| etiquetas: feijoo , renfe , adamuz
6 0 1 K 70 actualidad
14 comentarios
6 0 1 K 70 actualidad
Comentarios destacados:    
angelitoMagno #1 angelitoMagno
Seguro que se reunen para buscar causas y aportar soluciones por el bien de todos :-)
5 K 73
riazor97 #6 riazor97
#1 Valientes inutiles y vendidos... sanguijuelas politica, que asco de gente, ni en estos momentos
0 K 7
#8 Daniel2000 *
#1 Como esta mañana en la radio ..

A las 07:15 AM, de camino al trabajo ... he escuchado 5 minutos de Onda Cero (Alsina) y 5 minutos de SER (Àngels Barceló).

Igual he coincidido en el minuto que he sintonizado esas emisoras, ignoro que tratamiento han hecho antes y han hecho después, pero ...

- Onda Cero, Alsina ... informaba, daba datos, no se sabía las causas .. hay que esperar a la CIAF (investigación de accidentes ferroviarios), puede ser cualquier cosa, si tienes previsto ir en tren hoy o mañana infórmate, etc ...

- SER con Àngels Barceló ... estaban hablando de que es una tragedia, pero recordemos el accidente del AVE en la curva Angrois, que ese si que fue grave por el número de fallecidos.

Asco me ha dado.
1 K 24
pitercio #3 pitercio *
Yo voy a ir a ver a mi cuñado. Igual comentamos el tema. Pero yo no cobro sueldo público.
3 K 38
makinavaja #7 makinavaja
#3 En mi comunidad de vecinos también vamos ha hacer una reunión de seguimiento... y otra para el eclipse de sol de agosto...
0 K 12
#2 Albarkas
Que se aburre, vamos...
1 K 24
makinavaja #5 makinavaja
#2 Enésimo "hazmecasitoporfavó.." del mes...
0 K 12
#13 Suleiman
Es que son un gobierno paralelo... En su cabeza suena muy bien.
1 K 23
Kantinero #9 Kantinero
Lo importante es llevar la iniciativa informativa
1 K 22
Rogue #11 Rogue *
Pone interés, porque en la Dana, Feijoó, no tenía carne política como aquí.
1 K 19
Abdo_Collo #12 Abdo_Collo
La oposición en la sombra...
1 K 17
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
Y en lunes! A ver si le da un vahído al zángano este de feijoo por "trabajar"
0 K 7
Islamotransfeministe #14 Islamotransfeministe
Llevan en meneame años con portadas de ayuso y las residencias. Lo veo muy bien.

Pero ojo cuidado con mirar una tragedia con este gobierno actual, eso es malmeter.
0 K 6

menéame