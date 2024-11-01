Feijóo convoca una reunión de seguimiento por el accidente de Adamuz con el expresidente de Renfe

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado este lunes una reunión de seguimiento de la emergencia tras el accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba) a la que asistirán el expresidente de Renfe y actual presidente de la fundación Reformismo21, Pablo Vázquez y la exdirectora general de Operaciones de la compañía Berta Barrero.
A las 07:15 AM, de camino al trabajo ... he escuchado 5 minutos de Onda Cero (Alsina) y 5 minutos de SER (Àngels Barceló).
Igual he coincidido en el minuto que he sintonizado esas emisoras, ignoro que tratamiento han hecho antes y han hecho después, pero ...
- Onda Cero, Alsina ... informaba, daba datos, no se sabía las causas .. hay que esperar a la CIAF (investigación de accidentes ferroviarios), puede ser cualquier cosa, si tienes previsto ir en tren hoy o mañana infórmate, etc ...
- SER con Àngels Barceló ... estaban hablando de que es una tragedia, pero recordemos el accidente del AVE en la curva Angrois, que ese si que fue grave por el número de fallecidos.
Asco me ha dado.
Pero ojo cuidado con mirar una tragedia con este gobierno actual, eso es malmeter.