Feijóo convoca una manifestación contra Pedro Sánchez tras el encarcelamiento de Ábalos

El jefe de la oposición vuelve a descartar una moción de censura "en el día de hoy" y asegura que su relación con el Ejecutivo será únicamente institucional: "Con este Gobierno no se puede tener una relación de confianza porque está bajo sospecha"

Dene #1 Dene
Anotop At haciendo cosas
3 K 40
AlienRoja #2 AlienRoja
#1 el gilipollas, que es lo que mejor se le da
3 K 35
pablisako #4 pablisako
#1 Va a hacer un sacrificio ritual a su dios Anotop At en el templo de Debod.
1 K 22
Cehona #11 Cehona
#4 Colocará una ofrenda floral a los pies del "Monumento a los caídos en el Cuartel de la Montaña" al principio del templo de Debod
0 K 12
Kmisetas #5 Kmisetas
Fakejoo es gilipollas, sí, pero el cuarto del Peugeot ya os digo yo que está con el ojete bien apretado ahora mismo.
1 K 16
pedrario #12 pedrario
¿Encarcelamiento de quién?

Por aquí no ha salido nada.
0 K 12
Kantinero #7 Kantinero
No os enteráis, lo hace para colapsar el Madrid de Almeida y la Yuso, sus enemigos de verdad mucho más que Sanchez

Igual a alguien se le ocurre organizar una manifa el día de la F1, una cosa así como cuando la vuelta ciclista.....vete tu a saber.....
Porque si se puede hacer una manifestación contra el presidente del gobierno, también se podrá hacer contra una presidenta autonómica
1 K 11
#8 Tensk
Me hacen gracia los que hacen gracia de esto, cuando si fuese Sánchez el que, desde la oposición, hiciese lo mismo contra un hipotético gobierno de Feijolipto en situación similar, no sólo estarían apoyando la iniciativa sino que llevarían tiempo reclamando la dimisión del ourensano.

Eso sí, los que apuntamos esto somos los fachas, claro.

Eso sí, los que apuntamos esto somos los fachas, claro.
0 K 11
#3 sliana
Tiene razón, no te arruines a un narcotraficante
0 K 7
#6 vantablack
Van a gritar lo de "libertad presos politicos"? :troll:
0 K 7
Kmisetas #10 Kmisetas
#6 Justo después de "encarcelad a la mafia socialista", que eso ya va bastante bien encauzado, por cierto.
0 K 6

