Feijóo cede a la presión de Vox y cuestiona ahora el acuerdo con Mercosur tras defenderlo durante años

El líder del PP español se distancia incluso del Partido Popular Europeo y cambia de postura a su partido, que ha sido el gran defensor durante años del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.

powernergia #1 powernergia *
Son patéticos, pero a estos parece que lo de las incongruencias y las mentiras no les pasa factura.

Somos uno de los paises con mas exportaciones agrícolas y ganaderas del mundo, pero lo de comprar fuera no, eso ya no.

Ese es el fondo del asunto y lo que plantean los de Vox, lo del control de sanitario es la excusa para memos claro.
Dene #6 Dene
#1 y sin embargo no es normal que se permita importar alimentos tratados con pesticidas, antibióticos, etc prohibidos en europa. todo lo que no sea equiparar esas condiciones es un riesgo para la salud y una situación de indefensión para el sector primario europeo.
powernergia #7 powernergia
#6 " sin embargo no es normal que se permita importar alimentos tratados con pesticidas, antibióticos, etc prohibidos en europa"

No me he leído el acuerdo, todo eso es algo que dicen ellos y no se hasta que punto es cierto, o solo a medias y con matices.

Lo que tengo claro es que es imposible controlar eso fuera de Europa al nivel europeo, y eso incluye a las importaciones actuales con aranceles.
Dene #9 Dene
#7 pues entonces el sistema está jodido.. qué sentido tiene que a un agricultor de Teruel le prohiban usar X porque es malo para la salud, le metan no se cuantas normas de bienestar animal, etc y luego compremos fuera productos que no han seguido esas normas?? trazabilidad, etc. igual.... le jodes al agricultor porque no está en igualdad y le jodes al consumidor porque permites alimentos dañinos... y no solo es mercosur, es también marruecos
powernergia #13 powernergia
#9 Yo no se si los productos de fuera han seguido esas normas, o si se exigen las mismas normas.

Tampoco se si eso se puede controlar.
#5 mercure
Feijóo es un mindundi,da igual cuando leas esto.
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Y eso es malo o bueno? O depende de quien lo diga?
#10 Almirantecaraculo
#3 y tú qué opinas? Venga mójate, que nunca te mojas.
Crees que ésto también lo aplicarán con la CEOE y lo de traer conductores y trabajadores de otros países para no subir salarios?
CharlesBrowson #11 CharlesBrowson
#10 yo en contra de que nos metan veneno de fuera, logicamente
#12 Almirantecaraculo
#11 una postura muy sensata. Que templanza... Por cierto, creo que en la orden se ha quedado un hueco.
#8 uvi
En la UE votas a favor y luego votas en contra de que el TJUE lo analice y en España te haces el indignado y lo cuestionas..pues ni Groucho Marx lo haría mejor.
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
La entrada en vigor de Mercosur solo puede producirse una vez que se apruebe:

-Un procedimiento para que las cláusulas de protección sean automáticas.
-El refuerzo de los controles en frontera.
-La reducción de las actuales exigencias a los agricultores que impone Europa y el gobierno central.
Arzak_ #2 Arzak_
Por el voto y no acoto 8-D
