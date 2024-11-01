edición general
Feijóo admite ante la jueza que mintió cuando dijo estar informado en tiempo real por Mazón

Feijóo ha reconocido ante la jueza Ruiz Tobarra que mintió cuando dijo, apenas dos días después de la catástrofe, que Carlos Mazón le mantuvo informado “en tiempo real”. El líder del PP ha confesado que “no se puso en contacto antes” del primer whatsapp enviado a Mazón, a las 19.59 del 29 de octubre de 2024. Cabe señalar que estos mensajes, o mejor dicho, un acta notarial con el contenido de los mismos, ha sido aportada a la causa por el equipo legal de Feijóo. Lo hizo la pasada nochebuena, aunque en una primera versión solamente aportó la par

termopila
Aplicando aquello de que mentir no es ningún delito.....
Piscardo_Morao
Por eso lo llamamos Fakejoó, porque es un mentiroso compulsivo.

Y en el PP siguen sin hacer lo que dijo Fakejoó que tendrían que hacer si le pillaban mintiendo, echarlo del partido por mentiroso.
Milmariposas
Que lo echen los suyos, no?
lonnegan
No es solo que mintiera, es que sobre todo estaba mintiendo a las familias de las víctimas y no le importó una mierda porque se trataba de erosionar al gobierno. Indecente
omega7767
Feijoo reconoce que miente


guardo esta noticia para ponersela a algún meneante
luckyy
Después de que MAR mintiera con respecto a Ortiz y el fachajuez hurtado no lo considerará delito, valiendo el testimonio para condenar al fiscal, da igual si feijo mintió para promover la caída del gobierno al que acusa de golpe de estado
#5 nach_et *
#0 creo que duplicada, mee pareció verla antes de eldiario
