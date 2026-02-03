edición general
Feijóo acusa a Sánchez de "plagiarle" la prohibición de redes a los menores

Feijóo relató que él mismo hizo esa propuesta "desde Madrid, el mes de noviembre del año pasado. No creo que haga falta ir a Dubai para conocer las propuestas de la oposición, hechas a pocos metros de la Moncloa el año pasado", ironizó ante la sonrisa del propio Azcón.

Rogue
Él no es listo porque no quiere
K 63
snowdenknows
Se Oposiciona a cualquier cosa pero justo cuando tiene que hacerlo dice que fue idea suya. Menuda visión. Oposición mal {0x1f602} {0x1f605}
K 38
Supercinexin
#1 La Derecha no tiene absolutamente NADA que aportar, en ningún sitio, a España ni a los españoles. ¿Qué va a decir para ganar votos, si todo su objetivo es hacer más ricos a los ricos, proteger sus privilegios y aplastar a los pobres y ponerlos de rodillas delante de los ricos? Lo único que pueden hacer es atizar el odio contra la izquierda.
K 18
Findeton
#1 ¿Esta es la oposición? Apañaos vamos.
K 10
#14 concentrado
"A pesar de lo cual me opondré a su aprobación parlamentaria", sentenció.
K 20
josde
A perdido el norte en su cabeza de supuesto lider de la no oposición.
K 18
Tensk
#4 Has perdido una "H".
K 11
ombresaco
Me sigue pareciendo que sin tener claro (desde el punto de vista legal) qué es una red social, es un coladero para censurar lo que les dé la gana.

Y por otro lado, ya que fue idea suya, entiendo que votará a favor

Edito: Y tercero, eso da a entender que no le importa tanto el problema de las redes sociales como el mérito y reconocimiento
K 11
Tensk
#10 De acuerdo en lo primero, esto huele a censura guapa, y más aún a control, porque ¿cómo haces para discriminar quién es de la edad adecuada y quién no? ¿El pajaporte?

Respecto al tercero, imagino que si una idea es tuya no querrás que se apropie otro de ella para recibir el mérito.

Ah, y por lo visto está en una enmienda a la ley del pajaporte, por lo que imagino que sí votarán a favor, salvo que haya un Alberto Casero.
K 11
kreator
No hace leyes porque no quiere
K 10
LaInsistencia
Yo le diría a Feijooooo esa frase tan dicha desde hace décadas y decadas por tantos y tantos emprendedores: "las ideas, si no se ejecutan, no valen nada".
K 10
anarion321
Cuando sea el PP el que gobierne y tenga control de estas medidas ya llorarán los que ahora las apoyan si las pone Sánchez.
K 8
sliana
Quizás tengamos la mejor dupla de la política española: feijoo tiene las ideas y perro los cojones de hacerlas realidad. El precio es la cantidad de insultos de patio de colegio que tenemos que aguantar, pero que remedio, feijoo no es presidente porque no quiere.
K 7
nosomosnaiderl
¡Copión!
K 7

