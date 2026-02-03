Feijóo acusa a Sánchez de "plagiarle" la prohibición de redes a los menores

Feijóo relató que él mismo hizo esa propuesta "desde Madrid, el mes de noviembre del año pasado. No creo que haga falta ir a Dubai para conocer las propuestas de la oposición, hechas a pocos metros de la Moncloa el año pasado", ironizó ante la sonrisa del propio Azcón.
Y por otro lado, ya que fue idea suya, entiendo que votará a favor
Edito: Y tercero, eso da a entender que no le importa tanto el problema de las redes sociales como el mérito y reconocimiento
Respecto al tercero, imagino que si una idea es tuya no querrás que se apropie otro de ella para recibir el mérito.
Ah, y por lo visto está en una enmienda a la ley del pajaporte, por lo que imagino que sí votarán a favor, salvo que haya un Alberto Casero.