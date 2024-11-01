Feijóo acusa al Gobierno de "saber, tapar y proteger" la presunta agresión sexual del DAO de la Policía

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "saber, tapar y proteger" el presunto delito de agresión sexual del hasta ahora director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González, cometido contra una subordinada.
Además, no se ha dado cuenta que el DAO ha dimitido y el Alcalde de Móstoles sigue en su cargo y en el partido?
Aquí el la víctima no ha acudido al gobierno, salvo cuando ha acudido al juzgado ahí es… » ver todo el comentario
Y este personaje quiere ser presidente del Gobierno? Quedaría mejor como tertuliano en el programa "En boca de todos".