Feijóo acusa al Gobierno de "saber, tapar y proteger" la presunta agresión sexual del DAO de la Policía

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "saber, tapar y proteger" el presunto delito de agresión sexual del hasta ahora director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González, cometido contra una subordinada.

etiquetas: feijóo , pp , dao , policia , proteger , gobierno , josé ángel gonzález
10 comentarios
nemesisreptante
Si no os ha llegado el telegram recordar bros esta semana toca ponerse de parte de la víctima, no como la anterior. No vayáis a cagarla.
8
Suleiman
#2 Lo lamento por ellos, deben tener una empanada en la cabeza...Son la contradicción hecha partido.
1
Ratoncolorao
Se cree el defensor (de Mostoles) que todos son de su condición.
5
fremen11
Es un puto meme, saber?? tapar?? proteger?? no es lo mismo que han hecho en su puto partido con el Alcalde de Móstoles??
Además, no se ha dado cuenta que el DAO ha dimitido y el Alcalde de Móstoles sigue en su cargo y en el partido?
3
Thornton
#5 Es que a Feijóo se lo ha dicho una prima suya que es amiga de la mujer del conserje del edifcio principal del ministerio del interior
0
smilo
Todo por atacar al gobierno, haciendo el ridículo a todas horas y aplicando doble vara de medir en todos los asuntos
1
meroespectador
Pero si en cuanto se ha sabido lo de la denuncia ha tenido que dimitir y los del PP se sabe, por las grabaciones que la edil acudió al partido, le pidieron que no denunciara. Tras pasar los meses con acoso continuado sin cambiar la dinámica ella volvió a acudir al partido le dijeron que no sería tan grave si no ya hubiera denunciado... y dan total apoyo al alcalde de Móstoles. Demencial. Les da igual todo.
Aquí el la víctima no ha acudido al gobierno, salvo cuando ha acudido al juzgado ahí es…   » ver todo el comentario
1
wata
Acabo de leerlo en X y no salgo de mi asombro.
Y este personaje quiere ser presidente del Gobierno? Quedaría mejor como tertuliano en el programa "En boca de todos".
0
pirat
El perro está demacrado pero a tontoo también se le nota la presión, no como a vagoo.
0
dclunedo
Pobrecillo Marlaska, ya están los fachas intentando manchar a la persona que extendió la Jubilación de acusada porque su gestión era tan extraordinaria que no había otro más joven que le llegara a la altura de las botas. Y que ningún facha pueda pensar que tiene algo que ver con que la UDEF ya no investigue ningún caso de corrupción dejando solo el reducto de la UCO que es una falacia. Otro caso aislado de un señor que no conocían de nada :troll:
0

