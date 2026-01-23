edición general
Feijóo acusa al Gobierno de generar "caos" tras el accidente de Adamuz: "Las vías son reflejo del estado de la nación"

Tras unos días de poca crítica entre los dos principales partidos políticos tras el accidente de Adamuz, el pacto de no agresión termina definitivamente. Después de "la reunión del equipo de seguimiento de la crisis ferroviaria que está teniendo lugar en España", el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de estar "desaparecido" y de generar "caos" tras el accidente ferroviario que ha dejado 45 muertos. "El estado de las vías es el reflejo del estado de la nación", ha calificado en una rueda de prensa desde l

15 comentarios
#1 Barriales
Menudo imbecil.
7 K 83
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
#1 Tiene que demostrar el tipo de persona que es para no defraudar a sus votantes. Cualquier comportamiento mínimamente decente le haría perder votos en favor de otros más miserables.
2 K 34
magnifiqus #6 magnifiqus
El perroxanxe está rompiendo España y por eso se parten las vías, ¿verdad, Alberto? Qué gran estadista se está perdiendo el país, mae mía.
1 K 20
#4 Emotivo *
Este Sr. solo sabe despotricar sin razonamiento alguno.
1 K 17
XtrMnIO #2 XtrMnIO *
Dicho tramo ha sido revisado numerosas veces.
0 K 12
SeñorPresunciones #15 SeñorPresunciones
Feijóo, eres subnormal.
0 K 12
Ovlak #10 Ovlak *
¿Qué dijo este cuando se estrelló en el portal de su casa un Alvia con el ERTMS anulado?
0 K 11
taSanás #5 taSanás
Habla de que hay dos Españas,‘políticamente hablando, que están condenadas a ir juntas,’pero sus políticas nunca se cruzan?
0 K 8
#3 Vactor20
Por lo civil o por lo criminal, a ver como pueden meter mierda. Igual que la HdP de Ayuso, no tienen tiempo a perder.
0 K 8
Febrero2034 #8 Febrero2034
#3 Si, la verdad es que esta vez no habia que cambiar la ley para asaltar RTVE mientras se morian valencianos y se esperaba 2 días en enviar ayuda. hemos avanzado
0 K 7
#11 Emotivo *
Generar miedo a los ciudadanos diciendo que las vías están todas mal es simplemente lazar un bulo sin ninguna base.
Vergüenza ajena da esa declaración.
0 K 7
#12 Emotivo *
Esperemos ver el estudio de la descomposición del bogie y de los bajos de su correspondiente coche.
0 K 7
#13 Emotivo *
Esperemos ver el estudio de la descomposición del bogie y de los bajos de su correspondiente coche.
La soldadura queda más fuerte que el carril y del golpe rompe no la soldadura, sino al lado justo, es decir rompe el carril, por el posible golpe de la descomposición del bogie anteriormente.
La vía estaba correctamente.
Un pequeño patinaje en algún punto del tramo detectado en el tren anterior pudo deberse a un efecto de la tracción del tren, no de una deficiencia en la vía.
0 K 7
Febrero2034 #7 Febrero2034
El tramo estaria "revisado" muchas veces, pero la realidad explica otra cosa.
A lo mejor la realidad esta equivocada  media
1 K -3
AndresEl_Lanas #14 AndresEl_Lanas *
#7 quien tenga que pagar que pague, pero quiero que te detengas en el hecho de que pasado 5 días, ya tienes completa transparencia de lo que ha pasado, con una versión, que va en contra de ese gobierno tirano y dictador que no dudaría en mentirte si pudiera....o eso cuentan alguno. Ahora compara...
0 K 7

