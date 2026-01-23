Feijóo acusa al Gobierno de generar "caos" tras el accidente de Adamuz: "Las vías son reflejo del estado de la nación"

Tras unos días de poca crítica entre los dos principales partidos políticos tras el accidente de Adamuz, el pacto de no agresión termina definitivamente. Después de "la reunión del equipo de seguimiento de la crisis ferroviaria que está teniendo lugar en España", el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de estar "desaparecido" y de generar "caos" tras el accidente ferroviario que ha dejado 45 muertos. "El estado de las vías es el reflejo del estado de la nación", ha calificado en una rueda de prensa desde l
| etiquetas: pp , feijoo , accidente , alcaramuz
Vergüenza ajena da esa declaración.
La soldadura queda más fuerte que el carril y del golpe rompe no la soldadura, sino al lado justo, es decir rompe el carril, por el posible golpe de la descomposición del bogie anteriormente.
La vía estaba correctamente.
Un pequeño patinaje en algún punto del tramo detectado en el tren anterior pudo deberse a un efecto de la tracción del tren, no de una deficiencia en la vía.
A lo mejor la realidad esta equivocada